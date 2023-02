1:3 – SV Lengede verliert verdient beim „Re-Start“

Lengedes Kapitän Dominik Franke (in Rot) traf in Braunschweig zum zwischenzeitlichen 1:2 für die Gäste.

Keine Frage, es war ein gebrauchter Nachmittag für die Landesliga-Fußballer des SV Lengede: Die Mannschaft von Kai Olzem/Dennis Kleinschmidt musste sich beim „Re-Start“ der gastgebenden zweiten Mannschaft von Eintracht Braunschweig mit 1:3 (0:2) geschlagen geben – und das völlig verdient, wie Kai Olzem einräumen musste.

SVL bis zur Pause schwach

„Die Eintracht war uns in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen. Das 0:2 zur Pause war in der Höhe schmeichelhaft für uns“, erklärte Lengedes Trainer, dessen Schützlinge im ersten Spielabschnitt eine enttäuschende Leistung ablieferten auf dem Kunstrasenplatz des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) am Kennelbad.

Die Quittung dafür kassierten die Gäste schon in Durchgang 1 gleich doppelt durch zwei Routiniers. Ex-Profi Damir Vrancic (14.) brachte die Eintracht mit 1:0 in Führung, Christian Ebeling legte nach rund einer halben Stunde den zweiten Treffer nach. Zu diesem Zeitpunkt hatte Olzem bereits wechseln müssen: Innenverteidiger Klaas Gatermann schied nach einem Foulspiel mit einer Fußverletzung aus. Zudem hatten die Lengeder Pech, dass ein Kopfball von Marvin Oktay vom Unparteiischen auf und nicht hinter der Linie gesehen hatte – im Gegensatz zu einigen Spielern.

Die Lengeder reagierten zur Pause: Yannick Könnecker kam für Philipp Vest in die Partie, der SVL agierte fortan offensiver. „Die Mannschaft hat eine ansprechende, eine gute Reaktion gezeigt. Wir waren in den Zweikämpfen nun auch viel aggressiver“, meinte Olzem.

Franke verkürzt, doch die Hoffnung wird schnell begraben

Kapitän Dominik Franke (69.) verkürzte nach einem Könnecker-Freistoß auf 1:2. „Dann waren wir am Drücker. Als wir nachher noch mehr Risiko gehen mussten, hat die Eintracht mit einem richtig guten Konter den Deckel drauf gemacht“, sagte der SVL-Coach zum 3:1 durch Ebeling (80.). Bitter für die Gäste: Zwei Minuten vor dem Ende sah Vincent Ibe wegen eines Foulspiels am Torwart Rot. „Das war vielleicht eine gelbe Karte, mehr aber auch nicht“, sagte Kai Olzem.

SV Lengede: Makiela – Lemke, Hoffmann, Gatermann (22. Jatta), Karger – Vest (46. Könnecker) – Franke, Younis – Oktay – Ibe, Toprak (66. Kamp).

Tore: 1:0 Vrancic (14.), 2:0 Ebeling (34.), 2:1 Franke (69.), 3:1 Ebeling (81.).

Rote Karte: Ibe (SVL, 88.) wegen Foulspiels am Torwart.

