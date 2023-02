Der Regen setzt den Peiner Plätzen zu

Drei weitere Peiner Fußball-Bezirksligisten sollen am Wochenende in die Rückrunde starten – ob das wirklich klappt, ist wegen des Wetters noch offen.

Tiefer Rasen beim TSV Wendezelle

Der TSV Wendezelle soll Sonntag (14.30 Uhr) den Landesliga-Absteiger Germania Lamme empfangen. „Wir haben am Dienstag auf dem A-Platz trainiert – da war er sehr tief“, sagt der TSV-Trainer Thomas Mainka. Bei weiterem Regen könnte das Spiel also ausfallen. Besonders gut lief die Vorbereitung der Wendezeller nicht: Nur ein Testspiel absolvierte das Team (0:1 gegen Watenbüttel/Völkenrode). Der TSV ist personell derzeit nicht gut aufgestellt. „Das waren wir vor dem Winter aber auch nicht, und es hat mit drei Remis ordentlich funktioniert“, erklärt Mainka, der seinem Team Außenseiterchancen einräumt.

Arminia Vöhrum trainiert in Soccer-Freiluftarena

Das Spiel von Arminia Vöhrum gegen Volkmarode fällt aus, weil die Stadt Peine die Sperre für ihre Plätze über das Wochenende hinweg verlängert hat. Die Arminia konnte zuletzt auch nicht trainieren. Stattdessen mieteten sich die Vöhrumer entweder auf dem Kunstrasen-Platz in Lehrte ein oder kickten in der kleinen Soccer-Freiluftarena, die an den Berufsbildenden Schulen erbaut wurde. „Das kann man gut mit einer Laufeinheit dorthin verbinden, das ist etwa ein Kilometer“, erklärt Coach Nils Könnecker.

Bereits zwei Spiele des TSV Sonnenberg in diesem Jahr wurden wegen der schlechten Wetterbedingungen abgesagt. „Wir hoffen natürlich, dass wir spielen können, aber unser Platz ist unheimlich tief“, erklärt der Sonnenberger Trainer Andy Bresch. Sein Team soll eigentlich den FC Türk Gücü Helmstedt empfangen, der aktuell auf Rang 2 liegt „und sehr viel Qualität mitbringt“.

Teutonia Groß Lafferde hat noch eine Woche länger Zeit, um sich vorzubereiten. An diesem Sonntag testet das Team um 16 Uhr beim VfL Salder (Bezirksliga 3) auf Kunstrasen und am Mittwoch (18.45 Uhr) fahren die Teutonen zu Landesligist Vahdet Braunschweig.

lev

