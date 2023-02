26:18 – MTV Vater Jahn Peine lässt nichts anbrennen

Ein paar kleinere Wackler in der ersten Hälfte und zu Beginn des zweiten Durchgangs, dann ein zumindest in der Defensive souveräner Auftritt nach der 40. Minute: Die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine ließen in eigener Halle gegen die HSG Schaumburg Nord nichts anbrennen, feierten mit dem 26:18 (14:11) ihren dritten Sieg in Folge und kletterten in der Tabelle vorbei am VfL Wolfsburg auf Platz 3.

Defensive steht, in der Offensive ist noch Luft nach oben beim MTV Vater Jahn Peine

„Unsere größere Qualität hat sich am Ende durchgesetzt“, sagte Jahn-Trainer Daniel Reckel, der jedoch konstatierte: „Es war ein verdienter, aber kein schöner Sieg.“ Reckel wurmte, dass seine Spielerinnen nicht an die klare spielerische Linie beim jüngsten 34:15-Erfolg gegen Großenheidorn angeknüpft haben. „Wir haben zwar in der Abwehr sehr gut gearbeitet – 18 Gegentore sind ein Topwert –, aber in der Vorwärtsbewegung haben wir einfach zu viele schlechte Entscheidungen getroffen“, monierte Reckel.

Die Partie begann ohne große Aufreger. Favorit Peine legte vor (4:2), wähnte sich aber wohl zu sehr in Sicherheit. Die offensive Deckung, die Reckel seinen Mädels verordnet hatte, griff Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr zu. Die Gäste glichen aus, gingen beim 7:6 (17. Minute) gar in Führung. Reckel ruderte zurück, ließ sein Team fortan wieder im gewohnten 6:0-System verteidigen. „Wir waren wie vogelwild, das mussten wir von der Bank korrigieren“, so Reckel. Und weil Karoline Kilsbach im Tor einige Bälle fischte, lag das Jahn-Team in Minute 23 wieder mit 11:7 vorne.

In der zweiten Hälfte änderte sich am Gesamteindruck wenig. Defensiv hui, offensiv pfui – so ließ sich der Auftritt der Peinerinnen umschreiben, die sich zwischen der 43. und 50. Minute vom 17:15 bis zum 22:16 jenes Torepolster herauswarfen, das ihnen eine ruhige Schlussphase sicherte.

Pause für die Peinerinnen, bevor es auf Auswärtsreisen geht

Nach vier Partien zum Jahresauftakt in eigener Halle gehen die Peinerinnen nun wieder auf Reisen. Am kommenden Wochenende sind sie spielfrei, ehe die kniffligen Auswärtsauftritte gegen Ex-Drittligist VfL Wolfsburg und den heimstarken HV Lüneburg auf dem Programm stehen. Reckel: „Es ist gut, dass wir jetzt zwei Wochen Pause haben. Wir können in dieser Zeit im Training in Ruhe ein paar taktische Defizite aufarbeiten.“

Vater Jahn: Kilsbach – Kruck 4, Lächelt 4, Rühling, Fust 5, Bleyer 5, A. Bergmann, Bartels 6, Hüsing 1, Neumann, Müller, Bührig 1.

