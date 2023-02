Jahn-Handballerinnen nehmen Platz 3 ins Visier

Peine. Der MTV Vater Jahn Peine will den dritten Sieg in Folge. Zu Gast ist am Samstagabend die zuletzt in Wolfsburg siegreiche HSG Schaumburg-Nord.

Siege machen Appetit auf mehr. Entsprechend offensiv spricht Trainer Daniel Reckel aus, was alle im Team der Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine denken. „Wir haben wieder in die Spur gefunden und wollen nachlegen“, sagt Reckel vor dem vierten Heimspiel in Folge seiner Mannschaft, die am Samstag (18.30 Uhr, Silberkamp-Halle) die HSG Schaumburg Nord empfängt.

Die Jahresauftakt-Niederlage gegen Drittliga-Topkandidat Hannoverscher SC (12:37) ist bei den Peinerinnen längst abgehakt. Mit den folgenden Heimsiegen gegen die HSG Heidmark (28:24) und gegen Aufsteiger MTV Großenheidorn (34:15) hat sich das Reckel-Team eine Perspektive geschaffen. Im Visier ist Platz 3. Den belegt derzeit zwar Drittliga-Absteiger VfL Wolfsburg, doch das Team aus der Volkswagenstadt schwächelt, denn es kann personelle Ausfälle nicht kompensieren. Diese Schwäche der Wolfsburgerinnen will der MTV Vater Jahn mit einem Sieg gegen Schaumburg sowie in 14 Tagen im Direktvergleich mit dem VfL ausnutzen.

Die Peinerinnnen wollen die Hinspielniederlage ausmerzen

Doch Reckel weiß: „Der erste Schritt muss vor dem zweiten gemacht werden.“ Soll heißen: Die volle Konzentration seiner Mannschaft gilt der Aufgabe gegen Schaumburg – ein Team, gegen das die Peinerinnen im Hinspiel eine empfindliche und nicht einkalkulierte 19:22-Niederlage kassiert haben. „Und vor allem deshalb sind alle höchst motiviert, die Sache im Rückspiel geradezubiegen“, stellt Reckel klar. „Das habe ich aus vielen Gesprächen mit meinen Spielerinnen herausgehört.“

Ein leichtes Unterfangen werde es indes nicht, so Reckel, gegen Schaumburg Nord zwei Punkte zu verbuchen. „Die Schaumburgerinnen spielen einen unkonventionellen Offensivstil. Ihre Spielerinnen gehen gerne in Eins-gegen-eins-Situationen, sie sind sehr agil auf den Beinen“, weiß Reckel, der den in diesem Jahr noch unbesiegten Samstag-Gast vor Wochenfrist beim 29:26 in Wolfsburg unter die Lupe genommen hatte.

