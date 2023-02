Vikings nutzen Stimmung der Gegnerfans für sich

Hameln. Vallstedt Vechelde dreht 0:2-Rückstand in Hameln und profitiert von einem Patzer des Verfolgers VfL Wolfsburg.

Die Vikings-Frauen hatten allen Grund zum Jubel: Gegen den TC Hameln drehten sie einen 0:2-Rückstand und führen nun wieder mit vier Punkten in der Tabelle.

Mit 0:2 lagen die Volleyballerinnen der Vallstedt Vechelde Vikings in ihrem Auswärtsspiel beim TC Hameln zurück und hatten zusätzlich einen lautstarken Fanblock ge­gen sich. Unterstützt wurde die Heimmannschaft von den Fußballern des Vereins, die mit Trommeln für eine ordentliche Geräuschkulisse sorgten. „Das hat uns schon ein bisschen gehemmt. Wir haben un­sere eigenen Worte nicht verstanden“, berichtete die Vikings-Spielerin Vivien Wagner. Mit ihrem Team drehte sie den Spieß einfach um: „Nach zwei Sätzen wollten wir unbedingt noch gewinnen – wir haben dann so getan, als würden sie uns anfeuern. Und das hat uns richtig gepusht.“ Die Vikings gewannen die folgenden drei Sätze und machten einen wichtigen Schritt in Richtung Verbandsliga-Titel. Durch den Patzer des Verfolgers VfL Wolfsburg führt der Spitzenreiter nun wieder mit vier Punkten.

In den Sätzen 3 bis 5 geben die Vikings keinen Ball verloren

Mit 18:25 und 24:26 gingen die ersten beiden Durchgänge verloren. „Wir haben es dem Gegner leicht gemacht, hatten zu viele Fehler im Angriff und im Aufschlag. Wir mussten erstmal das Feld richtig abstecken“, sagte Vivien Wagner und meinte damit viele Bälle, die gar nicht den Weg auf die Seite der Hamelnerinnen fanden. „Wir waren gar nicht präsent“, haderte die Vikings-Spielerin.

Dann schließlich nutzten die Vikings die laute Stimmung für sich: Und plötzlich funktionierte alles. Die Gäste lieferten starke Aufschläge, zogen schnelle Spielzüge auf und brachten ihre Angriffe im Feld un­ter. „Wir haben keinen einzigen Ball verloren gegeben“, lobte Wagner ei­ne geschlossene Mannschaftsleistung, die über 25:21, 25:9 und 15:13 zum zehnten Saisonsieg führte. „Uns kam auch gelegen, dass es Hamelns zweites Spiel war und deren Kräfte nachließen.“

Vallstedterinnen können sich eine Niederlage erlauben – wollen sie aber nicht

Nachlassen wollen die Vikings nun auf keinen Fall – auch wenn sie sich nach aktuellen Stand noch ei­ne Niederlage erlauben könnten. „Wir wollen keine Punkte mehr abgeben“, sagte Wagner, die mit ihrem Team unter anderem noch gegen den Dritten, TSV Giesen, und die VT Südharz ran muss. Letzterer brachte an diesem Wochenende die Wölfe ins Stolpern (3:1).

lev

