Drachen mühen sich gegen Abstiegskandidaten

Keinen guten Tag erwischte die SG Zweidorf/Bortfeld in der Handball-Landesliga Süd der Frauen. Trotzdem setzte sich der Tabellenführer mit 23:20 (15:9) bei der HSG Oha durch und wahrte seine weiße Weste mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel.

SG Zweidorf/Bortfeld übernimmt in Halbzeit 1 das Kommando

Die Harzer hatten nach zwei Erfolgen hintereinander die Rote Laterne abgegeben und wollten die Drachen offenbar auf Sparflamme halten. In der ungeheizten Mahnte-Sporthalle wurden die Zweidorferinnen überhaupt nicht warm. Das machte sich auf dem Feld zum Glück nicht sofort bemerkbar. Zwar fehlte den Drachen vor allem Larissa Kamp, die nach einem Bänderriss länger ausfallen wird, und Antreiberin Annika Harms ging angeschlagen in die Partie. Doch in der ersten Hälfte sah vieles standesgemäß aus. Nach kurzer Abtastphase übernahmen die Gäste mit einem 4:0-Lauf zum 7:3 das Kommando und bauten den Vorsprung bis zum klaren 15:9 zur Pause aus. „Einige gut vorgetragene Konter von uns führten zu der beruhigenden Führung“, berichtete Thomas Crone, der den verhinderten Gundolf Deterding an der Linie vertrat.

Drachen bringen den Sieg gerade noch so ins Ziel

Doch nach dem Seitenwechsel sah es plötzlich ganz anders aus. Acht Minuten lang trafen die Drachen das Tor nicht mehr und Oha verkürzte auf drei Treffer. Mit überhasteten Abschlüssen versuchte der Spitzenreiter, die Gastgeberinnen auf Abstand zu halten. Kurzzeitig hatten die Drachen damit Erfolg und erhöhten wieder auf 18:12. Davon zehrte die SG bis zum Schlusspfiff und durfte froh sein, dass Oha dem Ruf als zweitschlechtester Angriff der Liga gerecht wurde. „Letztlich muss man sagen: Hauptsache gewonnen. Mit einer unterdurchschnittlichen zweiten Halbzeit hat es trotzdem noch zu den zwei Punkten gereicht“, zog Crone Bilanz. Gegen die HSG Göttingen wird diese Leistung im letzten Spiel des Jahres (Sonntag, 15 Uhr) vor heimischer Kulisse wohl nicht reichen.

Zweidorf/Bortfeld: Rother – Mudrow 6, Wesemann 4, Zakrzewski 4, Di Benedetto 2, Grobe 2, Harms 1, Hoffmann 1, Karger 1, Steinmetz 1, Strutz 1, Zutz.

dl

