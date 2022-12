MTV Vater Jahn Peine spielt nur 23:23

Peine. Peines Oberliga-Handballerinnen machen beim MTV Rosdorf den Sack nicht zu und haben am Ende Glück.

Für Lena Bührig (beim Wurf) und die Peinerinnen war in Rosdorf deutlich mehr drin als das 23:23-Unentschieden.

Einen Punkt gewonnen? Oder doch einen Punkt verloren? So ganz schlüssig war sich Daniel Reckel, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine, nach dem 23:23 (12:11)-Unentschieden seiner Mannschaft beim MTV Rosdorf nicht. Unter dem Eindruck der letzten Aktion des Spiels – Jahn-Torfrau Karoline Kilsbach wehrte zwei Sekunden vor dem Abpfiff einen Tempogegenstoß der Gastgeberinnen ab – tendierte Reckel zu der Bewertung, dass sein Team einen Zähler gewonnen habe.

MTV Vater Jahn Peine erzielt zu wenig Tore

Unter dem Strich – und da vertrat der 30-Jährige eine feste Meinung – hätte es gerne ein bisschen mehr sein dürfen, wenn nicht gar müssen. „Wir waren die bessere Mannschaft“, sagte Reckel knapp. Allerdings eine ohne den nötigen Torinstinkt. Die Peinerinnen erwischten nämlich einen Blitzstart, führten 4:1 (7. Minute) und 8:4 (15.), versäumten es in dieser Phase jedoch, so Reckel, das Spiel zu ihren Gunsten vorzuentscheiden. „Das war die Phase im Spiel, in der wir zu wenig Zug zum Tor entwickelt haben“, monierte der Trainer. „Nach 15 Minuten hätten wir schon fünf Tore mehr auf unserem Konto haben müssen.“

Stattdessen witterte Rosdorf Morgenluft. Je nachlässiger die Peinerinnen in der Offensive agierten, desto mutiger wurden die Gastgeberinnen. Kurz nach der Pause war die Partie beim 13:13 (35.) wieder ausgeglichen. Deutlich erkennbar: Die Peinerinnen benötigten Verschnaufpause. Ihr Kader war dünn besetzt. Drei langzeitverletzte Stammkräfte fehlten, zudem schleppten sich drei verschnupfte Spielerinnen über das Parkett.

„Aber die Moral meiner Mannschaft war intakt“, betonte Reckel. Das zeigte sich in den spannenden Schlussminuten. Erst lag das Jahn-Team vorne (19:17, 48.), dann zog Rosdorf vorbei (22:21, 53.). Auch auf die letzte Führung der Rosdorferinnen zum 23:22 (57.) hatte das Reckel-Team eine Antwort. Pauline Fust glich aus (59.).

Karoline Kilsbach sichert Peine das Remis

Nach einem schnellen Ballgewinn hatten die Peinerinnen noch 30 Sekunden Zeit. Reckel zog die Auszeit, sprach den letzten Spielzug ab. Doch der misslang. „Wir waren plötzlich vogelwild. Keine Spielerin hat sich an die Absprache erinnert.“ Die Folge: Ballverlust, Konter Rosdorf. Doch Karo Kilsbach war zur Stelle, fuhr das Bein aus und hielt den letzten Wurf der Partie. Abpfiff, 23:23 – ein am Ende leistungsgerechtes Resultat. „Schade allerdings, dass wir uns zumindest für unsere tolle Defensivarbeit nicht belohnt haben“, sagte Reckel. „Unsere Probleme hatten wir weiter vorne.“

Vater Jahn: Kilsbach – Kruck 4, Lächelt 5, Fust 1, A. Bergmann 2, Bartels 2, Hüsing 3, Neumann 1, Müller 1, Bührig 4.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de