Doppel-Erfolg beim Heimspieltag des MTV Stederdorf

Volleyball-Verbandsligist MTV Stederdorf ist seit knapp drei Jahren oder umgerechnet seit zwei gewerteten Saisons in seinen Heimspielen unbesiegt. Diese Serie baute die Mannschaft nun aus und machte mit zwei Siegen vier Tabellenplätze auf einen Streich gut.

Karsten Schlegel verwandelt auf ungewohnter Position die wichtigen Bälle

MTV Stederdorf – USC Braunschweig III 3:0 (26:24, 25:18, 25:14). Mittelblocker Hauke Metz fiel krankheitsbedingt aus, Jugendspieler Henner Wilck vertrat ihn. MTV-Trainer Reinhard Sauer stellte überraschend Zuspieler Karsten Schlegel als Außenangreifer auf. Mit Erfolg! Schlegel verwandelte unter anderem mehrere Satzbälle.

Der MTV startete schwach in die Partie. Probleme in der Annahme sorgten in Satz 1 für einen 1:6-Rückstand. Nach diesem Dämpfer begann Martin Balzer, die Angreifer flexibel einzusetzen. Stederdorf holte auf, geriet kurz vor Satzende aber wieder 23:24 in Rückstand. Jugendspieler Lukas Ott bewies in dieser Phase Nervenstärke und verwandelte drei Aufschläge zum 26:24-Satzgewinn.

Die Durchgänge 2 und 3 ähnelten sich. Während Braunschweig vor allem über die Mitte punktete, lebten die Stederdorfer von einer durchweg guten Annahme. Karsten Schlegel sorgte mit jeweils fünf Aufschlägen hintereinander zunächst für den Sieg in Satz 2 sowie für eine klare Führung des MTV zu Beginn des dritten Satzes.

Nach schwerem Start setzt sich der MTV Stederdorf auch gegen Göttingen durch

MTV Stederdorf – ASC Göttingen II 3:1 (20:25, 25:22, 25:21, 26:24). Die Partie gegen Göttingen entpuppte sich als schwerer Gang für den MTV. Im ersten Satz hielten die Stederdorfer bis zum 10:10 Schritt, ehe die erfahrenen Göttinger mit sechs Aufschlägen am Stück für die vorzeitige Entscheidung sorgten.

Durchgang 2 verlief zunächst ebenfalls ausgeglichen. Außenangreifer Dominik Zimmermann stach, obwohl er im ersten Spiel umgeknickt war, durch seine überragende Annahme und seine schlauen Angriffe heraus. Henner Wilck lieferte ein Topspiel ab, trotz seiner Dreifachbelastung durch das Heimspiel der zweiten Herren sowie ein Handballspiel am Samstagabend. Der Block stand! Gegen Satzende stand es 21:21. Die Stederdorfer behielten in dieser Phase die Nerven und sicherten sich Satz 2.

Die Durchgänge 3 und 4 liefen ähnlich ab. Der MTV setzte sich jeweils früh ab. Mittelangreifer Marcus Geckler hielt den Göttinger Block auf Trab, so dass die Außenangreifer oft nur gegen einen Einzelblock spielten. Diagonalspieler Willy Bartels glänzte mit Bällen entlang der Linie oder in den Dreimeterraum vor die Füße der Gegner. Und wieder zeigte sich das MTV-Team nach dem 20:20 (Satz 3) und 24:24 (Satz 4) nervenstark und sicherte sich den Sieg.

jk/r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de