14:0! U15 des VfB Peine feiert Torfestival

Die Peiner B-Junioren (in Grün) ließen gegen Vorsfelde Punkte liegen, aber bleiben in der Landesliga an der Spitze.

Sieg, Remis und Niederlage gab es für die drei Jugendteams des VfB Peine in der Fußball-Landesliga. Dabei spielte sich die U15 in einen echten Torrausch: Mit 14:0 schoss das Team den TSV Germania Lamme ab. Die U17 ließ mit einem Remis zwar Punkte liegen, bleibt aber an der Tabellenspitze, während Staffelkonkurrent Vechelde durch seinen 5:1-Erfolg in Lauerstellung liegt.

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – VfB Peine 6:1 (1:1). Tore: 1:0 (17.), 1:1 Gökhan Akkas (39.), 2:1 (51.), 3:1 (59.), 4:1 (78.), 5:1 (81.), 6:1 (87.).

Die Peiner haben ein Problem, das sich durch die gesamte Saison zieht. „Unser Fitnessstand ist nicht da, wo wir ihn gerne hätten“, nannte VfB-Trainer Yunus Karaca den Grund, warum seine Mannschaft in der zweiten Hälfte fünf Gegentreffer kassierte und somit deutlich in Wolfenbüttel verlor. Mit nur 14 Akteuren an Bord gestaltete der VfB die erste Hälfte auf Augenhöhe und glich die MTV-Führung noch vor der Pause aus. Mit dem frühen zweiten Gegentreffer nach dem Seitenwechsel „wurde es noch schwieriger, gegen die Ermüdung anzukämpfen“, erklärte Yunus Karaca, nach dessen Ansicht das Ergebnis zu hoch ausgefallen sei. „Aber der Sieg war verdient.“

A-Junioren, Bezirksliga

FC Gleichen – Pfeil Broistedt 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Björn Büyükates (34.), 1:1 (59.), 2:1 (62.), 3:1 (84.).

Ärgerlich verlaufen sei das Spiel der Broistedter in Südniedersachsen, erklärte der Trainer Stefan Pelz. Aus dem offenen Schlagabtausch in der ersten Hälfte gingen die Pfeile mit einer 1:0-Führung heraus. „Wir hätten durchaus auch 3:1 vorne liegen können“, berichtete Pelz, dessen Team letztlich mit eben diesem Ergebnis verlor. Knackpunkt der zweiten Hälfte sei eine strittige Fünf-Minuten-Strafe gegen einen Broistedter gewesen. „Da sind wir nervös geworden und haben in dieser Phase zwei Gegentore kassiert“, so Pelz. Die Pfeile gaben sich noch nicht geschlagen, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Stattdessen traf Gleichen zum 3:1.

B-Junioren, Landesliga

VfB Peine – SSV Vorsfelde 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Max Wasl (25.), 1:1 (61.).

Die Peiner benötigten etwas Zeit, um in die Partie zu finden, hatten aber ab der 15. Minute alles im Griff. Folgerichtig traf Max Wasl zur Führung. „Danach hatten wir noch etliche Chancen und können mit 3:0 in die Pause gehen. Vielleicht ist das Spiel dann schon durch“, sagte Co-Trainer Ulf Wasl – doch der VfB traf nur Latte und Pfosten. Und plötzlich waren nach dem Seitenwechsel die Gäste vom SSV Vorsfelde am Drücker. „Sie hatten mehr Ballbesitz, aber keinen Chancenwucher. Das meiste haben wir gut verteidigt“, erklärte Ulf Wasl. Doch nach einem Freistoß staubte ein Vorsfelder zum Ausgleich ab. Aufgrund der unterschiedlichen Hälften gehe das Remis letztlich in Ordnung, befand Wasl.

Arminia Vechelde – BVG Wolfenbüttel 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Noah Mook (6.), 2:0 Joel Siedentop (22.), 2:1 (27.), 3:1 Phil Brand (34.), 4:1 Jayson Schütz (63.), 5:1 Leorid Rizani (79., Elfmeter).

Auf ungewohntem Rasen – die Vechelder mussten auf ihren B-Platz neben dem Kunstrasen ausweichen – sicherte sich die Arminia ihren sechsten Saisonsieg. Dabei brachte es den Gästen nichts, den Fokus derart auf die Abwehr zu legen. „Ge­gen dieses defensive Bollwerk haben wir uns gute Chancen herausgespielt und sehenswerte Tore erzielt“, freute sich Vecheldes Trainer Murat Güzel. Nachdem die Arminia früh in Führung gegangen war und nachgelegt hatte , schockte sie der zwischenzeitliche Anschlusstreffer nicht. Güzel: „Es war eine überzeugende Leistung.“

B-Junioren, Bezirksliga

SV Lengede – Germania Lamme 1:5 (0:4). Tore: 0:1 (9.), 0:2 (23.), 0:3 (35.), 0:4 (40.+1), 1:4 Mats-Ole Kalinka (43.), 1:5 (46.).

Mit einem schnellen Treffer nach der Pause (43.) ließ Mats-Ole Kalinka bei den Lengedern Hoffnung aufkommen. Doch die Gäste erstickten diese mit der ebenso schnellen Antwort direkt wieder im Keim.

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – TSV Germania Lamme 14:0 (7:0). Tore: Piet Küster (4), Can Agirmann (3), Jakob Lau (2), Marvin Rein, Julius Hagel, Yiannis Aslanidis, Max Sturm, Jamil Mamdou (je 1).

Peines Trainer André Lau sagt es schon seit Wochen, nach dem deutlichen Sieg bekräftigt er nochmals: „Es macht zur Zeit wirklich richtig Bock.“ Beim zweithöchsten Saisonsieg in dieser Staffel – nur der VfL Wolfsburg II gewann noch höher (16:0) – habe der VfB Peine laut dessen Trainer nie aufgesteckt. „Wir waren immer gallig, haben in beiden Hälften siebenmal getroffen und hatten acht verschiedene Schützen – und das ist auch unsere Stärke“, so der Coach, der von einem „beeindruckenden“ Ergebnis sprach. Respekt zollte er auch dem Gegner, der trotz der Gegentor-Flut einen klaren Plan verfolgt habe: „Sie wollten Fußball spielen – und das ist genau richtig.“

