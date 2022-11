Vikings-Reserve bejubelt die ersten beiden Siege

Die Reserve der Vallstedt Vechelde Vikings hat in der Volleyball-Oberliga die ersten beiden Saisonsiege eingefahren.

VV Vikings II – Wolfenbütteler VC 3:2 (27:29, 25:23, 18:25, 25:22, 15:5). Hin und her ging es in dieser Partie. Zu viele Fehler der Vikings begünstigten eine frühe Führung der Gäste im ersten Satz. Das späte Aufwachen der Hausherren genügte nicht, und so verloren sie in der Verlängerung (27:29). Der zweite Spielabschnitt war wiederum ein Spiegelbild des ersten. „Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen“, sagt Vikings-Spieler Thomas Junge, dessen Team sich durchsetzte und mit 25:23 zum Satzausgleich kam.

Der dritte Satz sei dann „komplett zum Vergessen gewesen“, so Thomas Junge, der froh war, dass sein Team nur diesen einen Durchgang in den Sand setzte: „Danach fingen wir nämlich wieder an, den Volleyball zu zeigen, den wir eigentlich beherrschen: druckvoll, strukturiert und fehlerarm.“ Auch wenn der vierte Durchgang zum Ende hin wieder etwas enger wurde, hatten die Vikings das Geschehen durchgehend unter Kontrolle. Und im Tiebreak machten sie genau dort weiter.

Vor allem die Aufschlagserie von Kay Schweda, mit der die Vikings sieben Punkte holten, brachte das Team auf die Siegerstraße. „Die Wolfenbütteler hatten große Probleme, ihr Spiel aufzubauen und wir agierten fast fehlerfrei“, freute sich Thomas Junge. Mit 15:5 setzten sich die Vikings deutlich durch. Letztlich seien sogar mehr als nur zwei Punkte möglich gewesen.

VV Vikings II – TK Hannover II 3:0 (29:27, 25:22, 25:22). Die gewünschte Konstanz über drei Sätze legten die Gastgeber dann im zweiten Spiel an den Tag. Die Vikings zeigten ihre wohl beste Saisonleistung, die allerdings begünstigt wurde von vielen Fehlern der Hannoveraner. „Allerdings müssen auch diese Chancen erstmal genutzt werden“, erklärte Thomas Junge. Seine Mannschaft zeigte im ersten Durchgang wahre Nervenstärke, als sie gleich drei Satzbälle abwehrte. „Das schien der Knackpunkt gewesen zu sein“, so Junge. Die Vikings drückten der Partie danach ihren Stempel auf und gewannen die beiden folgenden Sätze.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de