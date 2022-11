MTV Groß Lafferde II überrollt den nächsten Gegner

Jonas Waschke (in Rot, hier gegen die HG Elm) traf in der Landesliga im zweiten Spiel hintereinander zweistellig.

Start-Ziel-Sieg für den MTV Groß Lafferde II – und nicht nur das. In der Handball-Landesliga hat sich das Team auswärts bei der SG Spanbeck/Billingshausen deutlich mit 36:25 durchgesetzt und die derzeit gute Form bestätigt. „Was die Mannschaft in den vergangenen drei Spielen gezeigt hat – so stelle ich mir das vor“, zeigte sich der Lafferder Coach Michael Nechanitzky hocherfreut. Mit ausgeglichenem Punktekonto (9:9) ist die Verbandsliga-Reserve nun im Tabellenmittelfeld angekommen.

Nach der Pause führt MTV Groß Lafferde II dank treffsicherer Außenspieler zweistellig

Erst nach der schnellen 3:0-Führung der Gäste (5.) erschien auch die SG Span/Bill auf der Anzeigetafel. Den Anschluss schaffte der Tabellenzehnte aber zu keinem Zeitpunkt. Zur Pause lagen die Lafferder beinahe schon mit zehn Toren vorne (17:8). Dass es nach dem Seitenwechsel schnell ein zweistelliger Vorsprung wurde, dafür sorgte Patrick Knittel mit seinem Treffer zum 18:8 (31.). Der Rechtsaußen teilte sich letztlich mit seinem Pendant auf der linken Seite, Jonas Waschke, den Titel des besten Werfers beim MTV – beide erzielten je zehn Tore. „Wir haben im Rückraum sehr viel Druck gemacht und mussten den Ball einfach nur zu den beiden rauslegen“, erklärte Trainer Michael Nechanitzky den Weg zum Erfolg.

Viel Tempo war der Schlüssel zum Erfolg für die Lafferder

Der einzige Spieler auf dem Feld, der noch treffsicherer war, war der SG-Akteur Andreas Badenhop (12). „Er hat uns einige Probleme bereitet und wir waren ein bisschen unkonzentriert“, sagte Nechanitzky. Der Vorsprung seines Teams schmolz bis zur 46. Minute auf fünf Treffer ein (26:21), ehe die Groß Lafferder Reserve bis zur Schlusssirene noch einmal den Turbo einlegte und sich auf 36:25 absetzte. „Spanbeck hatte eine relativ alte Mannschaft. Wir hatten die volle Kapelle dabei und haben sie mit viel Geschwindigkeit platt gemacht“, erläuterte Nechanitzky, der auch seine Abwehr lobte. „Wir hatten den Gegner gut im Griff.“

Am Sonntag (17 Uhr) sind die Lafferder nun plötzlich Favorit in eigener Halle, wenn der Drittletzte aus Moringen kommt.

MTV Groß Lafferde II: Stanitzek, Grunst – Arlt, Meyer 3, L. Hansen 1, Wittenberg, J. Waschke 10, Busse 1, Knittel 10, Burgdorff 6, Damian, Schaper 1, Zellmann 4, Bugdoll.

