SV Arminia Vechelde holt zwei Punkte zum Abschluss

Die Wunschvorstellungen von Tischtennis-Verbandsligist Arminia Vechelde zur Saisonhalbzeit erfüllten sich nicht komplett – das Rempe-Sextett kassierte zuhause gegen die SG Rhume eine knappe 6:9-Niederlage. Leichtes Spiel hatten die Arminen stattdessen beim Schlusslicht Bovender SV. Dort dominierten die Gäste die Begegnung mit 9:2 und konnten die Heimreise bereits nach zweieinhalb Stunden antreten.

Arminia Vechelde schwächelt in der Paradedisziplin

Arminia Vechelde – SG Rhume 6:9. Die Spezialwaffe der Arminen blieb in dieser Partie stumpf – die Doppelstärke. Selbst Pascal Preis und Josef Rempe fanden vor der sehr gut besuchten Kulisse keine Möglichkeit, sich gegen das gegnerische Duo zu behaupten. Zu häufig verfehlten die Topspinbälle der Arminen das Ziel und verschlechterten die Gesamtbilanz der beiden in dieser Disziplin auf 7:2. So erging es auch Patrick Lippe, der mit Reservist Luca Anders nur im ersten Satz für die nötige Trefferquote sorgte. Die Totalpleite in dieser Disziplin verhinderten Jan Fichtner und Klaus Kotke, die emotional aufgeheizt den Finaldurchgang glücklich mit 11:9 zu ihren Gunsten entschieden.

Beinahe zeitgleich kassierte Patrick Lippe am Nachbartisch eine vermeidbare Fünfsatzniederlage. „Mein Gegner hat fast jeden Ball kommentiert. Das hat mich einfach genervt“, monierte Lippe die unfairen Anmerkungen in kritischen Situationen. „Ich habe im zweiten Satz 10:6 geführt und das Ding ebenso wenig nach Hause gebracht wie den Entscheidungssatz, in dem mir ein 7:2-Vorsprung nicht reichte“, ärgerte sich Lippe über das „Gelabere“ des Göttingers.

Ebenfalls in fünf Sätzen unterlagen Pascal Preis und Luca Anders aus der Vechelder Bezirksoberliga-Mannschaft. „Luca fehlte einfach die Routine“, bedauerte Lippe, der sich zumindest über die Punkte von Kapitän Josef Rempe und Klaus Kotke freuen durfte. Die Nummer 1 der Arminia verkürzte schließlich mit ihrem dritten Einzelsieg der Saison auf 4:6. Angespornt von den Fans schmolz der Rückstand der Vechelder dank Rempe und Fichtner sogar auf 6:7.

Oldie Kotke und Youngster Anders konnten die Niederlage in der dramatischen Schlussphase jedoch nicht verhindern. „Das war schon ärgerlich, aber Rhume liegt uns einfach nicht“, resümierte Lippe.

Preis/Rempe – Peters/Tiller6:11, 10:12, 12:10, 8:11

Lippe/Anders – Kujoth/Kaufmann11:8, 9:11, 8:11, 2:11

Fichtner/Kotke – Bigalke/Kopp12:10, 10:12, 6:11, 11:9, 11:9

Patrick Lippe – Kujoth11:6, 11:13, 5:11, 11:7, 10:12

Pascal Preis – Peters11:9, 3:11, 10:12, 11:13

Josef Rempe – Bigalke11:5, 11:2, 11:9

Jan Fichtner – Kaufmann7:11, 11:6, 4:11, 2:11

Klaus Kotke – Kopp11:9, 11:7, 11:3

Luca Anders – Tiller12:14, 11:9, 7:11, 11:7, 8:11

Patrick Lippe – Peters11:9, 11:8, 11:4

Pascal Preis – Kujoth11:4, 8:11, 5:11, 6:11

Josef Rempe – Kaufmann11:3, 11:3, 11:8

Jan Fichtner – Bigalke11:7, 12:10, 5:11, 13:15, 11:8

Klaus Kotke – Tiller11:9, 7:11, 10:12, 9:11

Luca Anders – Kopp8:11, 6:11, 12:10, 9:11

Bovender SV – SV Arminia Vechelde 2:9. Die Arminen profitierten bei ihrem klaren Erfolg von den personellen Engpässen des Schlusslichts. „Die haben sich bereits mit dem Abstieg arrangiert und planen schon für den Wiederaufstieg“, berichtete Lippe.

Nicht fit war auch Josef Rempe, der sich bereits gegen Rhume eine Brustmuskelzerrung zugezogen hatte und nur sehr eingeschränkt agieren konnte. Im Duett mit Preis reichte es noch zu einem knappen Fünfsatzsieg, doch im Einzel kassierte der Arminen-Chef eine 2:3-Schlappe. „Ich werde jetzt eine Ruhepause einlegen müssen“, bedauerte Rempe mit dem Zusatz: „Ich habe nur gespielt, damit keiner aufrücken muss.“ Die zweite Ergebniskosmetik für den Gastgeber ermöglichte Christian Havekost (0:3). Die anderen Begegnungen verbuchten die Arminen ohne jeden Satzverlust auf der Habenseite.

Bährens/Wenzel – Preis/Rempe11:8, 13:11, 5:11, 4:11, 3:11

Berger/Fuchs – Fichtner/Kotke4:11, 5:11, 12:14

Strojw./Pham Minh – Lippe/Havekost8:11, 10:12, 7:11

Strojwasiewicz – Pascal Preis7:11, 7:11, 7:11

Berger – Patrick Lippe12:14, 6:11, 9:11

Bährens – Jan Fichtner8:11, 9:11, 11:13

Fuchs – Josef Rempe5:11, 11:7, 7:11, 11:6, 11:8

Wenzel – Christian Havekost11:9, 11:7, 11:7

Pham Minh – Klaus Kotke5:11, 2:11, 6:11

Strojwasiewicz – Patrick Lippe9:11, 9:11, 11:13

Berger – Pascal Preis12:14, 6:11, 1:11

