Tor und Vorlage: Folchmann belebt Lengedes Offensive

Dritter Sieg in Serie: Der SV Lengede scheint in der Fußball-Landesliga kurz vor Jahresende zurück in der Spur zu sein. Souverän mit 4:1 (1:1) gewann der Tabellensiebte beim BSC Acosta. Für die gegnerische Abwehr war Lengedes Justin Folch­mann ein ständiger Unruheherd, der die eigene Offensive deutlich belebte.

„Ich freue mich, dass Justin nun kurzfristig doch wieder fit geworden ist“, sagte Lengedes Trainer Kai Olzem, der noch im September wegen der anhaltenden muskulären Probleme des Flügelflitzers weitere Einsätze im Jahr 2022 ausgeschlossen hatte. „Gut, dass wir uns da doch noch umentschieden haben“, sagte Kai Olzem schmunzelnd und lobte: „Justin ist ein absoluter Un­terschiedsspieler in dieser Liga, den du nicht zu fassen kriegst. Er zieht oft zwei Gegner auf sich und schafft damit Überzahlsituationen, wodurch Yannick Könnecker und Michele Fassa mehr Platz kriegen.“

SV Lengede lässt zweiten Treffer vor der Pause vermissen

Und mit dem 1:0 (8.) belohnte sich Justin Folchmann mit seinem ersten Treffer seit seiner Rückkehr vor drei Wochen. Nach Ballgewinn von Marcel Burkutean und folgendem Diagonalball, drückte Folch­mann das Spielgerät am langen Pfosten über die Linie. Mit den ersten 30 Minuten war Coach Olzem ziemlich zufrieden: „Wir hatten viele tolle Kombinationen und gute Torschüsse.“ Doch wie so oft fehlte der zweite Treffer und wie so oft in dieser Saison bestrafte dies der Gegner. Mit einem – laut SVL-Trainer Olzem – „Flippertor“ glich der BSC Acosta kurz vor der Pause aus.

Doch die Lengeder ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. „Wir wollten noch einen Zahn zulegen“, klärte Kai Olzem auf. Und schon in der 51. Minute führte seine Mannschaft wieder. Nach einem Diagonalball von Justin Folchmann klärte ein Gegner zwar noch vor Könnecker in Richtung des eigenen Keepers. Lengedes Offensivmann erlief den schwachen Rückpass und traf zum 2:1. Dominik Franke per Kopfball nach einer Ecke und Könnecker vom Elfmeterpunkt erhöhten für die Gäste. Justin Folchmann hatte den Strafstoß herausgeholt.

Ein Spiel noch in diesem Jahr für den SV Lengede

Nach einer kurzen Pause absolvieren die Lengeder am Samstag, 10. Dezember (14 Uhr), bei der Reserve von Eintracht Braunschweig ihr letztes Spiel des Jahres, ehe es in die Hallensaison geht. Unter anderem mischt der SVL am Freitag, 30. Dezember, beim Turnier von Fortuna Lebenstedt mit.

SVL: Gürtler – Karger (79. Bouguian, Gatermann (65. Hoffmann), Jatta, Führmann (79. Lemke) – Younis (79. Kamp), Franke (83. Kudlek), Burkutean – Folchmann, Fassa, Könnecker.

Tore: 0:1 Justin Folchmann (8.), 1:1 Vincent Debus (39.), 1:2 Yannick Könnecker (51.), 1:3 Dominik Franke (63.), 1:4 Yannick Könnecker (77., Elfmeter).

