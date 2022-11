Lars Habelmann (in Grün) und die Vechelder erkämpften sich in Unterzahl einen immens wichtigen Sieg gegen Kralenriede.

Fußball-Bezirksliga In der 87. Minute! Dogukan Baloglu erlöst Vechelde

Das war wichtig! Durch den knappen 1:0 (0:0)-Erfolg über Bezirksliga-Schlusslicht SV Kralenriede gehen die Vechelder Fußballer mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Erst in der 87. Minute sorgte Dogukan Baloglu mit seinem Treffer für die Erlösung bei seiner Mannschaft. Damit schob sich die Arminia bis auf drei Punkte an Teutonia Groß Lafferde auf dem Nichtabstiegsrang 14 heran.

Seit dem 11. September warteten die Vechelder auf einen Sieg, spielten seitdem nur einmal remis und kassierten neun teils deftige Niederlagen. Nun war es höchste Eisenbahn für das Team von Trainer Sascha Wiegleb. Zunächst entwickelte sich gegen Kralenriede aber ein ausgeglichenes und zumeist auf beiden Seiten schwammiges Spiel. Beide Abwehrreihen unterbanden die meisten Abschlüsse rechtzeitig – auch beim gefährlichsten Schuss von Vecheldes Roman Wagner war ein Kralenrieder Bein dazwischen. „Das war wirklich eine Halbzeit zum Vergessen“, bilanzierte Wiegleb. Dementsprechend ging es torlos in die Kabine.

Die Erleichterung ist den Vechelder Spielern nach dem Sieg deutlich anzumerken

Aus dieser kamen die Vechelder zielstrebiger und besser heraus. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis das Team den ersten Torschuss abfeuerte, der aber nicht den Weg in den Kasten der Braunschweiger fand. Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor – und zwar das der Gäste. Vechelde rannte immer wieder an, produzierte aber kaum gute Abschlüsse. Und nach der roten Karte gegen Kai Kröhnert (68.) war die Arminia in Unterzahl.

Dennoch gelang dem Team der Siegtreffer: Roman Wagner behauptete den Ball und fand mit einer weichen Flanke den Kopf von Dogukan Baloglu. Dieser nickte den Ball zum 1:0 ein – kollektiver Jubel auf der Heimseite. „Die Erleichterung war allen Spielern anzumerken“, berichtete Wiegleb. Seine Jungs schaukelten den Vorsprung über die Zeit. „Das war ein immens wichtiger Sieg für uns.“

Tor: 1:0 Baloglu (87.).

