Vöhrum verliert mit 1:3 gegen eiskalte Lammer

Niklas Schmerse (in Blau) brachte die Vöhrumer auf 1:2 heran. Ein weiterer Treffer des Arminia-Stürmers wurde wenig später aberkannt.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Arminia Vöhrum konnten das letzte Spiel vor der langen Winterpause nicht gewinnbringend gestalten. Mit 1:3 (0:1) verloren sie bei Germania Lamme und mussten Lehrgeld für die Fehler in der Defensive zahlen.

Nach acht Minuten gibt es in beiden Halbzeiten eine kalte Dusche

Die kalte Dusche an einem kalten Sonntagnachmittag gab es bereits nach acht Minuten. Vöhrum stand in der Defensive nicht gut geordnet, was die Hausherren eiskalt ausnutzten. „Das ist natürlich gegen einen solchen Gegner einfach brutal. Da wird jeder Fehler bestraft“, hielt Vöhrums Trainer Nils Könnecker fest. Seine Jungs lieferten eine gute Partie ab, schafften es aber trotz guter Chancen nicht, bis zur Pause auszugleichen.

Die erneute kalte Dusche gab es auch im zweiten Durchgang nach nur acht Minuten. Wieder stand die Defensivabteilung nicht voll auf der Höhe, was der Gegner erneut eiskalt bestrafte. „Lamme steht nicht ohne Grund auf dem vierten Tabellenplatz, das ist eine Spitzenmannschaft in dieser Liga“, erklärte Könnecker.

Zwei Vöhrumer Treffer werden zurückgepfiffen

Seine Mannschaft hatte sich, vor allem im Offensivspiel, nicht viel vorzuwerfen. Nach 58 Minuten netzte Niklas Schmerse zum Anschluss ein. Auch anschließend kamen die Vöhrumer immer wieder zu guten Abschlüssen – aus dem Gewühl heraus dann plötzlich das 2:2. Der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung allerdings abgepfiffen und nur wenige Augenblicke später wurde auch ein weiterer Treffer von Niklas Schmerse zurückgepfiffen. „Das war natürlich sehr bitter für uns, da wir sonst den wichtigen Ausgleich gemacht hätten“, so der Vöhrumer Coach.

In der Schlussphase machten die Hausherren mit dem 3:1 den Deckel auf das Spiel – eine durchaus bittere Niederlage für die Vöhrumer. Könnecker: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Auf diese Leistung kann man aufbauen.“

Tore: 1:0 Ihsan Kaya (8.), 2:0 k. A. (53.), 2:1 Niklas Schmerse (58.), 3:1 Luis Adam (71.).

