Jahn mit sicherem Rückhalt: Karo Kilsbach entnervt Northeim

Es war einer dieser Siege, die Appetit auf mehr machen. Mit 35:25 (19:15) setzten sich die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine in eigener Halle gegen den Northeimer HC durch. Das Positive: Trotz ihrer personellen Sorgen – mit Tabea Bleyer, Katharina Kurmeier und Lia Rühling saß ein verletztes Stammspielerinnen-Trio als „Offizielle“ im Spielberichtsbogen vermerkt neben Trainer Daniel Reckel auf der Bank – lieferten die Peinerinnen eine über weite Strecken ansehnliche Leistung ab.

Dass das Trio neben ihm Platz nahm, wertete Reckel als „super Team-Spirit“. Es zeige, so der Jahn-Trainer, „dass die Mannschaft zusammensteht, dass sich alle Spielerinnen gegenseitig pushen. Sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Den klaren Heimerfolg gegen personell ebenfalls geschwächte Northeimerinnen ordnete Reckel nüchtern ein: „Es war ein wichtiger Sieg für uns, der für das Selbstvertrauen meiner Spielerinnen Gold wert war.“

Gastgeber bekommt eine Northeimerin nur schwer in den Griff

Gegen Northeim starteten die Peinerinnen etwas holprig. Zwar legte das Jahn-Team eine frühe, aber nur knappe Führung vor. Northeims Marie Barnkothe bereitete den Gastgeberinnen zunächst einiges Kopfzerbrechen. Die Außenbahn-Spielerin spritzte immer wieder in die Passwege der Peinerinnen, stibitzte einige Bälle und erzielte im Umschaltspiel das eine oder andere Gästetor. „Wir haben Northeim in der ersten Halbzeit im Spiel gelassen“, sagte Reckel. „15 Gegentore waren ein paar zu viel. Wir standen in der Abwehr nicht immer kompakt genug.“

In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte entschieden die Peinerinnen die Partie. Binnen zehn Minuten zogen sie auf 29:19 davon. Der positive Lauf endete abrupt. „Wir haben es auf einmal zu sehr schleifen lassen“, monierte Reckel. Nur gut, dass Torhüterin Karoline Kilsbach einen Sahnetag erwischt hatte. Sie entschärfte sieben Tempogegenstöße der Gäste, die somit nicht mehr näher herankamen. „Einige Northeimerinnen werden in der Nacht noch von Karo geträumt haben“, sagte Reckel lachend.

Trotz 35 Treffern: Jahn lässt einige Chancen liegen

Dass seine Mannschaft 35 Tore warf, stellte den Peiner Trainer zufrieden – allerdings nicht gänzlich. Reckel fand einen Ansatzpunkt für Kritik: „Wir haben noch zu viele Chancen liegenlassen, es hätten durchaus ein paar Treffer mehr für uns herausspringen können“, sagte Reckel, schränkte im nächsten Atemzug jedoch ein: „Das ist jetzt mal Klagen auf hohem Niveau.“

Wirklich in Gefahr geriet Peines Sieg trotz der Nachlässigkeiten in Durchgang 2 nicht mehr. Northeim, mit nur sieben Feldspielerinnen angereist, fehlten Kraft und Mittel.

VJ Peine: Kilsbach – Fust 4, Kruck 7, Lächelt 3, H. Bergmann, Hüsing 3, Bartels 7, Neumann 1, Müller 1, Bührig 7, A. Bergmann 2.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de