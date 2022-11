Herren 40 des MTV Stederdorf peilen den Aufstieg an

Nach drei Spieltagen führen die Herren 40 des MTV Stederdorf die Tabelle der Tennis-Verbandsliga an. „Und das kann gerne auch so bleiben“, sagt Bastian Wagner schmunzelnd. Beim jüngsten 4:2-Erfolg über den Mündener TC war der Kapitän mit seinem Einzelsieg für sein Team das Zünglein an der Waage.

Im vergangenen Winter traten die Stederdorfer noch als Herren 30 in der Verbandsliga an und belegten den vierten Tabellenplatz. Den Altersklassenwechsel hat der MTV nun vollzogen, weil jetzt auch Christian Bibber alt genug und dadurch spielberechtigt ist. Und ist das Ziel der Stederdorfer klar: Der Aufstieg in die Landesliga. Und den Grundstein dafür hat das Team bereits gelegt, auch wenn auf den 5:1-Auftakterfolg gegen Bad Harzburg ein 3:3 gegen den Hildesheimer TC folgte. Da habe sich der Ausfall der Nummer 2, Henning Giere, deutlich bemerkbar gemacht, sagte Wagner.

Basis für den Sieg gegen Müden legt der MTV Stederdorf in den Einzeln

Beim jüngsten 4:2-Erfolg gegen den Mündener TC war Giere dann wieder dabei und sicherte seinem Team ebenso sicher einen Punkt (6:1, 6:3) wie Spitzenspieler Daniel Margraff (6:1, 6:1). Zwar unterlag Martin Henhappel (0:6, 3:6), dank Teamkapitän Bastian Wagner beendete der MTV die Einzel allerdings mit einer Führung. Nach 4:6 im ersten Satz dominierte der Stederdorfer den folgenden Durchgang (6:0) – obwohl er während des Spiels umgeknickt war. „Dadurch wurde es stetig schlechter. Aber es hat noch zum 10:8-Sieg im Match-Tiebreak gereicht“, berichtete Wagner lachend. Er habe mit der Verletzung nur aufpassen müssen, wie er seinen Fuß stellt. Konditionell sei die Stederdorfer Nummer 4 ihrem Gegner deutlich überlegen gewesen und habe das letztlich ausgespielt. Durch den Doppelerfolg des Spitzenduos Margraff/Giere (6:1, 6:1) konnte es Wagner an der Seite von Henhappel (3:6, 3:6) etwas lockerer angehen lassen.

Nun peilen die Herren 40 für das nächste Spiel am 3. Dezember ge­gen den Hildesheimer TV den dritten Saisonsieg an. „Und dann dürften wir ein Endspiel um den Aufstieg gegen Mörse haben“, ahnt der MTV-Kapitän Bastian Wagner. Das Spiel findet am 11. Dezember in der Peiner Tennishalle an der Hollandsmühle statt.

