SG VfB/SC Peine schafft Befreiungsschlag beim Aufsteiger

Die kürzeste Auswärtsfahrt dieser Saison sollte gleichzeitig auch die bislang erfolgreichste werden für die SG VfB/SC Peine. Mit einem 7:0-Kantersieg bei Aufsteiger SV Harkenbleck kehrte die Mannschaft von Trainer Heiner Brandes zurück und verließ damit vorerst die Abstiegsränge der 2. Badminton-Bundesliga. Gleichzeitig schaffte das Team den Anschluss an das breite Tabellenmittelfeld. Auf Platz 4 sind es lediglich noch drei Punkte Rückstand.

Bei der SG VfB/SC Peine zeigen die Herren beim Auswärtssieg ihr Können

Sieben Spiele musste die SG auf einen Sieg warten. Nach dem 6:1-Auftakt gegen die SG EBT Berlin hagelte es durchweg Niederlagen. Doch die Negativserie haben die Peiner nun eindrucksvoll beendet. Gegen den Nachbarn aus der Nähe von Hannover zeigten vor allem die Herren ihr Können. Lucas Gredner, Lucas Bednorsch, Niklas König, Lukas Behme und Philipp Nebendahl gönnten ihren Gegner in zwei Doppeln und zwei Einzeln lediglich einen Satzgewinn. Gredner gab an der Seite von Freundin Nadine Cordes außerdem noch einen Durchgang im Mixed ab. Dies änderte aber nichts an der hervorragenden Bilanz der Peiner Herren.

Laura Grdner und Larina Tornow kämpfen um die Punkte

Etwas mehr kämpfen mussten Laura Gredner und Larina Tornow im Damendoppel. Nach 1:2-Satzrückstand sicherte sich das Duo aber schlussendlich doch noch den Punkt. Tornow konterte in ihrem Einzel das 10:12 in Satz 3 mit einem 11:6 zur Entscheidung. Somit stand am Ende ein souveräner 7:0-Sieg mit einem Satzverhältnis von 21:5 in der Statistik.

„Uns fällt allen natürlich ein riesen Stein vom Herzen. Dieser Sieg war nicht nur für die Tabelle sondern vor allem für die Köpfe meiner Mannschaft enorm wichtig. Darum ist es gut, dass alle erfolgreich waren“, freute sich Trainer Heiner Brandes über den Sieg.

SV Harkenbleck – SG VfB/SC Peine 0:7

1. HD: Gleis/Brezina – Bednorsch/Gredner7:11, 2:11, 6:11

DD: Schind./Winnef. – Tornow/Gredner11:4, 6:11, 11:7, 9:11, 7:11

2. HD: Fösten/Wolff – König/Behme13:11, 8:11, 10:12, 7:11

1. HE: Yanik Zahmel – Lucas Bednorsch6:11, 10:12, 4:11

DE: Constanze Winnefeld – Larina Tornow8:11, 8:11, 12:10, 6:11

MX: Brezina/Schindler – Gredner/Cordes8:11, 11:9, 8:11, 7:11

2. HE: Jan Gleis – Philipp Nebendahl4:11, 7:11, 4:11

