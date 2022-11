Nullnummer: Ausfall schwächt SV Arminia Vechelde

Christian Havekost blieb am Wochenende in den Einzeln ungeschlagen.

Die Überraschungen blieben aus. Der SV Arminia Vechelde konnte seinen Heimvorteil gegen die favorisierten SC Hemmingen-Westerfeld und SSV Neuhaus in der Tischtennis-Verbandsliga nicht nutzen. Da half auch nicht die Rückendeckung der zahlreichen Zuschauer in der kleinen Sporthalle am Schützenplatz. Besonders gegen den Staffelzweiten aus Hemmingen brodelte die Halle. „Das war einfach eine geile Stimmung“, brachte Patrick Lippe die Emotionen auf den Punkt. Jede noch so kleine Ecke füllten die Arminen-Fans. „Wir bilden in der Szene sicherlich eine Ausnahme. Von dieser Atmosphäre werden allerdings nicht nur wir, sondern auch Gästespieler angespornt“, ist Lippe überzeugt.

SV Arminia Vechelde verliert sämtliche Fünfsatzspiele

SV Arminia Vechelde – SC Hemmingen 3:9. „Wir wurden bislang von Fortuna verwöhnt. An diesem Wochenende war uns das Glück leider nicht hold“, bedauerte Lippe mit dem Zusatz: „Die Niederlage ist einfach zu hoch ausgefallen. Wir haben sämtliche Fünfsatzspiele verloren.“ Im Zahlenwerk spiegelt sich die Leistungsdichte wider – das Ballverhältnis betrug 423:470, das Satzverhältnis 20:28.

Neben Pascal Preis und Josef Rempe, die keine Mühe hatten, sich im Doppel zu behaupten, besaß auch das Duo Jan Fichtner/Klaus Kotke große Chancen, sich in dieser Disziplin durchzusetzen (2:3). „Leider sind die beiden letzten Sätze jeweils mit 11:9 an die Gegner gegangen“, beklagte Lippe das mangelnde Glück seiner Kollegen. Ähnlich erging es Josef Rempe und Fichtner im Einzel, wo sie jeweils mit 2:3 unterlagen. Gegen den ehemals besten Abwehrspieler Niedersachsens, Guido Hehmann, verkaufte sich Arminia-Kapitän Rempe teuer. „Guido ist wirklich ein gewiefter Haudegen, der permanent seinen Schläger dreht. Man weiß nie, welches Material er gerade einsetzt“, erklärte Vecheldes Nummer 1 Patrick Lippe, der zwar keinen Punkt ergatterte, mit seiner eigenen Leistung im ersten Einzel aber zufrieden war. „Ich habe noch 11:7 und 8:4 geführt, das Ding aber leider nicht nach Hause gebracht“, ärgerte sich der 27-jährige Angreifer.

Positive Akzente setzten stattdessen Klaus Kotke und Christian Havekost im unteren Abschnitt. Dabei zeigte sich Kotke einem früheren Mannschaftskameraden aus Oberligazeiten ebenso sicher in drei Sätzen überlegen wie Havekost.

Arminia Vechelde – SC Hemmingen-Westerfeld 3:9

Preis/Rempe – Ceylan/Schreiber11:9, 9:11, 11:6, 11:9

Lippe/Havekost – Holzendorf/Hehmann11:13, 7:11, 12:14

Fichtner/Kotke – Schimetzek/Scholz9:11, 11:4, 12:10, 9:11, 9:11

Patrick Lippe – Ceylan11:7, 11:13, 9:11, 6:11

Pascal Preis – Holzendorf11:8, 1:11, 4:11, 11:13

Josef Rempe – Hehmann5:11, 9:11, 11:8, 11:4, 7:11

Jan Fichtner – Schreiber5:11, 8:11, 13:11, 11:4, 7:11

Klaus Kotke – Scholz11:6, 11:3, 11:9

Christian Havekost – Schimetzek14:12, 11:6, 11:7

Patrick Lippe – Holzendorf12:10, 4:11, 5:11, 6:11

Pascal Preis – Ceylan6:11, 12:10, 6:11, 5:11

Josef Rempe – Schreiber12:10, 2:11, 6:11, 5:11

Gegen Neuhaus fällt Pascal Preis aus

SV Arminia Vechelde – SSV Neuhaus 4:9. Eine Hiobsbotschaft minderte die Siegchancen gegen die Wolfsburger erheblich: Pascal Preis fiel krankheitsbedingt aus. Florian Schomburg versuchte dies mit seinem Einsatz vergeblich zu kompensieren, zumal die Lücke der Nummer 2 ein erhebliches Stuhlrücken nach sich zog. „Ich bin sicher, dass wir in Bestbesetzung das Spiel gewonnen hätten“, betonte Lippe, der sein erstes Einzel auch durch zahlreiche Kantenbälle im Entscheidungssatz 9:11 verlor.

Schlitzohrigkeit schrieb Lippe seinem Mannschaftskameraden Jan Fichtner ins Stammbuch, der nicht nur eines der größten Talente Niedersachsens, Daniel Nagy, sein Spiel aufzwang, sondern auch Jonathan Aretz im fünften Satz kurz vor der Ziellinie erfolgreich abfing. „Das war clever“, lobte Lippe die „Fichte“.

Wiederum in Bestform präsentierte sich Havekost, der in seinem einzigen Einzel keine Mühe hatte, sich mit Topspinbällen Vorteile zu sichern. Lippe und der auf zwei vorgerückte Rempe gingen zwar in den Einzeln leer aus, aber im Doppel passte die Feinabstimmung.

Arminia Vechelde – SSV Neuhaus 4:9

Lippe/Rempe – Aretz/Hentschel6:11, 11:8, 11:9, 12:10

Fichtner/Kotke – Bertram/Nagy4:11, 6:11, 9:11

Havekost/Schomburg – Nagy/Dörrheide12:10, 5:11, 10:12, 10:12

Patrick Lippe – G. Nagy8:11, 11:7, 10:12, 11:8, 9:11

Josef Rempe – Bertram7:11, 7:11, 15:13, 8:11

Jan Fichtner – D. Nagy9:11, 11:8, 9:11, 13:11, 11:7

Klaus Kotke – Aretz8:11, 11:9, 11:9, 8:11, 2:11

Christian Havekost – Hentschel11:7, 8:11, 11:8, 11:6

Florian Schomburg – Dörrheide12:14, 7:11, 0:11

Patrick Lippe – Bertram8:11, 9:11, 8:11

Josef Rempe – G. Nagy7:11, 11:7, 7:11, 8:11

Jan Fichtner – Aretz3:11, 11:6, 7:11, 11:9, 11:6

Klaus Kotke – D. Nagy8:11, 12:10, 9:11, 10:12

