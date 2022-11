Geismar. Die Torhüterin verhindert in Geismar den späten Führungswechsel und sichert der SG den neunten Sieg im neunten Spiel.

Nele Zakrzewski (in Rot) war im Angriff besonders erfolgreich. Beim 29:26-Sieg gegen den MTV Geismar erzielte sie elf Treffer für die SG Zweidorf/Bortfeld.

Handball-Landesliga 29:26! Franziska Rother rettet Drachen in der Schlussphase

Auch der Oberliga-Absteiger MTV Geismar konnte die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld an diesem Spieltag nicht stoppen. Mit 29:26 (15:11) setzten sich die Drachen in Südniedersachsen durch und stehen mit dem neunten Sieg im neunten Spiel weiter mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga Süd.

Optimal begonnen hatte die Partie derweil nicht. Nach den beiden ersten Führungen (1:0, 2:1) durch Nele Zakrzewski, die mit elf Toren die beste Werferin der Drachen werden sollte, geriet die SG in Rückstand – nach 17 Minuten lag sie mit 5:7 hinten. „Wir fanden nicht richtig ins Spiel, vergaben im Angriff etliche Chancen und produzierten viele technische Fehler“, haderte Trainer Gundolf Deterding. Ab der 20. Minute lief es aber deutlich besser. Zweidorf/Bortfeld glich die Partie beim 9:9 aus und setzte sich mit vier Treffern in Serie ab – dieser Vorsprung blieb bis zur Pause bestehen (15:11).

Nach dem Seitenwechsel wiederum schmolz er Stück für Stück. „In der zweiten Hälfte vergaben wir viele gute Torchancen von allen Positionen und schafften es nie, uns entscheidend abzusetzen“, berichtete Trainer Deterding, der mit ansehen musste, wie Geismar eine Zwei-Minuten-Strafe für die junge Karla Mudrow zum 26:26-Ausgleich nutzte (57.). In dieser wichtigen Schlussphase war aber einmal mehr Verlass auf Franziska Rother, die überragende Keeperin der SG Zweidorf/Bortfeld. „Geismar wäre in Führung gegangen, wenn sie nicht etliche freie Einwurfmöglichkeiten verhindert hätte. Letztlich stemmte sich die gesamte Mannschaft gegen die Niederlage und gewann verdient“, freute sich Coach Gundolf Deterding.

Erst am Sonntag, 3. Dezember, (17 Uhr) kann sein Team nun die starke Serie im Auswärtsspiel bei der HSG Oha ausbauen.

Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Mudrow 3, Leisering, Zakrzewski 11, Harms 5, Steinmetz 2, Litzius, Kamp 2, Grobe, Filipczak 4, Di Benedetto, Giese, Wesemann 2.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de