MTV Groß Lafferde holt dritten Saisonsieg

Ein guter Start in die Partie, „viele starke Aktionen“, die der Trainer Dennis Bühn gesehen hat, und Tore von jedem Feldspieler – es klingt nach ei­nem souveränen Sieg des Handball-Verbandsligisten aus Groß Lafferde. Der MTV machte dieses Spiel gegen das Schlusslicht TSG Emmerthal ab Mitte der zweiten Hälfte aber noch einmal unnötig spannend. Riesig war die Freude, als sich das Team mit 29:27 (12:12) durchsetzte, seinen dritten Saisonerfolg holte und die kleine Negativserie von drei Niederlagen beendete. Gemeinsam mit der Reserve, die ihr Spiel zuvor ebenfalls gewonnen hatte, feierten die Groß Lafferder bis tief in die Nacht.

Nach Schockmoment kommt MTV Groß Lafferde stark zurück

Die Verbandsliga-Handballer des MTV Groß Lafferde hatten ihren persönlichen Schockmoment in der 46. Minute. Emmerthal ging durch die schnelle Mitte aufs MTV-Tor zu und Marcel Waschke konnte den Torerfolg nur regelwidrig durch einen Kontakt mit seinem Gegenspieler unterbinden. „Die rote Karte war berechtigt und wir waren danach natürlich in Unterzahl“, berichtete der MTV-Coach Dennis Bühn. Das nutzten die Gäste und glichen erst den 21:23-Rückstand aus, um danach sogar in Führung zu gehen. „Wir haben in dieser Phase zu überhastet abgeschlossen, statt zu versuchen, eine freie Situation zu finden“, haderte Bühn.

Die Begegnung stand auf der Kippe, doch die Groß Lafferder besonnen sich. Durch drei Treffer in Serie von David Pfaff, Fabian Gerstung und Christian Preen holte sich der Gastgeber die Führung wieder zurück (26:24) und verwaltete diese. Mit Preens Siebenmeter-Treffer (28:25) 72 Sekunden vor dem Ende war die Partie gegen das Schlusslicht entschieden. Keeper Bennet Stanitzek hielt den Sieg mit zwei starken Paraden fest.

Lafferder mit guter Breite im Kader

Letztlich war dieses Spiel für Lafferde gut ausgegangen. Doch über die gesamte Spielzeit sei das Team in der Abwehr nicht konsequent genug gewesen, erklärte Trainer Dennis Bühn, dessen Mannschaft einen Start mit 6:1 Toren hingelegt, bis zur Pause aber den Ausgleich der Gäste zugelassen hatte (12:12).

Positiv war, dass sich für den MTV jeder Feldspieler als Torschütze eintrug, wobei niemand mehr als vier Treffer erzielte. „Wir waren von allen Positionen gefährlich – endlich hatten wir mal eine gute Breite im Kader“, freute sich Bühn, der bereits die nächste Aufgabe im Blick hat. Nach einer einwöchigen Pause haben die Lafferder am Samstag, 3. Dezember, den noch sieglosen Oberliga-Absteiger HV Barsinghausen zu Gast. Zwei weitere Spiele folgen bis Weihnachten.

MTV Groß Lafferde: Maushake, Stanitzek – Reuter 3, Büüs 1, Gerstung 4, Strub 3, Pfaff 2, Winkler 4, A. Hansen 2, Kamradt 3, Brunke 2, Preen 3, Waschke 2.

Zeitstrafen: MTV Gr. Lafferde 6, TSG Emmerthal 5.

