Woche der Wahrheit für die Drachen-Frauen

Bortfeld. Die SG Zweidorf/Bortfeld ist am Sonntag in Hildesheim zu Gast. Tags zuvor sind die Männer der Drachen bei heimstarken Wietzendorfern gefordert.

Gina Di Benedetto (in Rot) und die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld treten bei angriffsstarken Hildesheimerinnen an.

Für die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld steht laut Trainer Gundolf Deterding die Woche der Wahrheit an – zwei wichtige Spiele trennen sie noch von einer makellosen Hinrunde in der Landesliga Süd. Die Männer der Spielgemeinschaft sind am Samstagabend beim TSV Wietzendorf zu Gast und hoffen auf den ersten Sieg seit sieben Wochen.

Männer, Landesliga Ost

TSV Wietzendorf – SG Zweidorf/Bortfeld (Samstag, 19.30 Uhr). Die Drachen stehen vor einer schwierigen Aufgabe. „Egal, ob man als Tabellenführer oder als Tabellenneunter nach Wietzendorf reist, der TSV ist in seiner Halle der Favorit“, erklärt der SG-Leiter Sigurt Grobe. Das Team aus der Lüneburger Heide fuhr zuletzt bei der HSG Nord Edemissen/Uetze seinen vierten Saisonsieg ein. „Bis zur 50. Minute war das Spiel ausgeglichen, dann zog Wietzendorf alle Register“, hat sich Sigurt Grobe informiert und warnt vor allem vor dem besten Werfer des TSV: Louis Bleckmann, der in der Torschützenliste der Landesliga Ost mit 59 Treffern in 7 Spielen auf Rang 2 liegt. „Der fackelt nicht lange!“, warnt der Leiter der SG Zweidorf/Bortfeld.

Während die Wietzendorfer ge­gen Edemissen zehn besonders starke Minuten hatten, erlaubten sich die Drachen im jüngsten Heimspiel gegen Uelzen (22:28) fünf besonders schwache Minuten. „Dabei haben wir ordentlich gespielt. Solche Phasen darf man sich eben auf keinen Fall erlauben“, erklärt Grobe. Außerdem will die SG Zweidorf/Bortfeld ihre Abschlussschwäche abstellen.

Frauen, Landesliga Süd

DJK BW Hildesheim – SG Zweidorf/Bortfeld (So., 16.15 Uhr). Die Drachen-Damen starten ihre Woche der Wahrheit am Sonntag beim immer besser in Schwung kommenden DJK Blau-Weiß Hildesheim und treten nur sechs Tage später beim Oberliga-Absteiger MTV Geismar an. „Dann werden wir sehen, ob wir tatsächlich in der Lage sind, oben mitzuspielen“, orakelt Zweidorfs Erfolgscoach Gundolf Deterding. „Mit den jüngst gezeigten Leistungen werden wir in Hildesheim allerdings nicht bestehen können“, hebt Deterding mahnend den Finger. Besonders die Defensive gefiel ihm im letzten Heimspiel lange Zeit gar nicht. Und der DJK ist im Gegensatz zur HSG Liebenburg-Salzgitter das angriffsstärkste Team der Liga. 32,5 Tore werfen die von allen Positionen gefährlichen Hildesheimerinnen im Schnitt pro Spiel.

