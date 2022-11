Fußball-Bezirksliga 5:3-Auswärtssieg: Lauf von Teutonia Groß Lafferde hält an

Die Peiner Mannschaft der Stunde bleibt weiterhin Teutonia Groß Lafferde. Beim FC Heeseberg gewann das Team mit 5:3 (2:2) und feierte den fünften Sieg in Folge. Damit springen die Teutonen in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga auf Rang 13 und bringen ein kleines Polster zwischen sich und den ersten Abstiegsplatz.

Teutonia Groß Lafferde beweist Comeback-Fähigkeiten

Es entwickelte sich vom Anpfiff weg ein intensives und ausgeglichenes Match zwischen den beiden Mannschaften. An diesem Tag bewiesen sich die Lafferder als Team mit Comeback-Fähigkeiten. Zweimal lagen sie in der ersten Halbzeit zurück, zweimal kamen sie durch schön herausgespielte Treffer zum Ausgleich – 2:2 lautete dann auch der Pausenstand. „Wir haben aufopferungsvoll gekämpft, das hat mir sehr gut gefallen“, sagte Lafferdes Trainer Oliver Hilger.

Gäste spielen sich beim FC Heeseberg in einen Rausch

Auch nach dem Seitenwechsel waren beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe die Lafferder ihre Chance witterten und sich in einen regelrechten Rausch spielten. Zwischen der 57. und 64. Minute erzielten sie drei Treffer und entscheiden so das Spiel vorzeitig. „In den vergangen Wochen wären wir sicher nach so einem komfortablen Ergebnis noch eingebrochen, das haben wir mittlerweile abgestellt und strahlen eine immense Ruhe aus“, analysierte der Groß Lafferder Übungsleiter.

In der 90. Minute kamen die Heeseberger noch zum 3:5, was aber keinen Einfluss mehr auf den Auswärtssieg der Teutonen hatte. „Wir haben uns für eine starke Leistung belohnt und fahren seit Wochen mit unserer Taktik gut. Endlich belohnen wir uns für den hohen Einsatz auch mit den dazugehörigen Punkten“, sagte Teutonia-Coach Oliver Hilger.

Tore: 1:0 Hieske (19.), 1:1 Mougnol (21.), 2:1 Naumann (25.), 2:2 Eigentor Scholz (41.), 2:3 Mougnol (57.), 2:4 Mücke (62.), 2:5 Zobjack (64.), 3:5 Romeike (90.).

