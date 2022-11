Drei Teams aus Peine stehen im Viertelfinale

A-Jugend-Bezirksligist SV Lengede durfte in Schwülper den Einzug in das Viertelfinale des Bezirkspokals bejubeln.

Drei Peiner Jugendfußball-Teams überwintern im Bezirkspokal. Die U19-Teams aus Lengede und Vechelde setzten sich durch, ebenso die C-Junioren des VfB Peine, die das kreisinterne Duell gegen Arminia Vechelde für sich entschieden. Eine Niederlage mit drei sehr späten Toren musste die A-Jugend des FC Pfeil Broistedt in der Bezirksliga hinnehmen.

A-Junioren, Bezirkspokal: SV Lengede mit deutlichem Sieg weiter

Schwülper – SV Lengede 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Michel Schäfer (22.), 0:2 Luis Gjuci (49.), 0:3 Tim Bernicke (52.), 0:4 Laurenz Ebrecht (74.), 1:4 (81.), 1:5 Hannes Cichon (84.).

Souverän sind die Lengeder in die nächste Runde eingezogen. Der FC Schwülper habe nicht viel gemacht, sagte SVL-Trainer Dario Janz: „Wir waren spielerisch dominant wie in unseren letzten Ligaspielen. Oft waren die trotzdem sehr knapp, deshalb freut es mich, dass das Ergebnis nun so deutlich war.“ Sein Team befinde sich nach dem Landesliga-Abstieg auf dem richtigen Weg, erklärte Janz, der im Viertelfinale einen stärkeren Gegner erwartet.

JFV Kickers Braunschweig – Arminia Vechelde 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Louis Oppermann (10.), 1:1 (50.), 1:2 Kevin Müller (80., Elfmeter).

Mit einem Arbeitssieg ist die Arminia ins Viertelfinale eingezogen. „Es war ein kampfbetontes Spiel, das wir über 90 Minuten kontrolliert haben“, sagte Vecheldes Trainer Lars Habelmann. Den Plan, ballbesitzorientiert zu spielen, musste sein Team schnell zu den Akten legen: „Der kleine Platz in Hondelage hat uns sehr eingeschränkt und die Braunschweiger haben viel gepresst.“ Letztlich habe sein Team verdient gewonnen, sagte Habelmann: „Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können, aber der Braunschweiger Keeper hat nach dem 1:1 sehr viele Bälle gehalten – er war deren bester Mann auf dem Feld.“

A-Junioren, Bezirksliga

JSG Eintracht HöhBernSee – Pfeil Broistedt 6:2 (3:1). Tore: 1:0 (6.), 2:0 (10.), 2:1 Tjure Anders (13.), 3:1 (16.), 3:2 Luca Sachteleben (51.), 4:2 (83.), 5:2 (84.), 6:2 (86.).

Die Broistedter verschliefen den Start, waren in der zweiten Hälfte drauf und dran, das Spiel noch zum 3:3 auszugleichen. „Einen Freistoß von Luca Sachteleben habe ich schon drin gesehen. Der Keeper hat ihn aber noch rausgekratzt“, berichtete Pfeile-Trainer Stefan Pelz. Sein Team machte immer weiter auf und kassierte einen Konter zum 2:4. Zudem folgten zwei weitere Gegentreffer. Nun peilt Pelz in den kommenden zwei Wochen mit seinem Team sechs Punkte gegen Bad Harzburg und Salder an.

B-Junioren, Bezirkspokal

MTV Gifhorn II – VfB Peine 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (43.), 2:0 (54.).

Die Peiner gaben ihren Akteuren, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren, die Chance. „Wir haben in dieser Konstellation noch nie gespielt“, erklärte Trainer Mehmet Yasti, der ein chancenarmes Spiel sah. „Letztlich wurde es durch zwei individuelle Fehler entschieden.“

C-Junioren, Bezirkspokal: VfB Peine gewinnt das Kreisderby gegen Arminia Vechelde

SV Arminia Vechelde – VfB Peine 2:6 (1:1). Tore: 0:1 Enis Kamberi (5.), 1:1 Ben Jansen (32.), 2:1 Henry Nitzsche (41.), 2:2 Enis Kamberi (46.), 2:3 Piet Küster (57.), 2:4 Enis Kamberi (60.), 2:5, 2:6 Jian Aydemir (68., 70.).

Deutlich sieht das Ergebnis aus, doch die Vechelder wussten den klassenhöheren VfB Peine nach der Pause zu ärgern. „Wir hatten da eine super Phase, in der wir 15 Minuten feldüberlegen waren und das 2:1 erzielten“, berichtete Arminia-Coach Tom Keunecke. „Wir haben quasi alle Zweikämpfe gewonnen und viel Druck ausgeübt.“

Doch genau in dieser Phase erzielten die Gäste erst den Ausgleich und übernahmen schließlich auch wieder die Führung. „Wir haben mit der Brechstange versucht, das Ding noch einmal umzubiegen und haben aufgemacht“, sagte Keunecke – das bestrafte der VfB mit drei weiteren Toren.

