Duell der Formstarken zwischen Groß Lafferde und Vöhrum

Vöhrums Lukas Nensel (in Blau) beeinflusste das Spielgeschehen an den beiden vergangenen Wochenende entscheidend für sein Team. Nun tritt er mit der Arminia bei Teutonia Groß Lafferde (in Orange Sebastian Staats) an.

Arminia Vöhrum hat bereits vor einiger Zeit in der Fußball-Bezirksliga in die Spur gefunden, Teutonia Groß Lafferde gelang dies in den vergangenen Wochen mit drei Erfolgen aus vier Spielen. Nun treffen die beiden Peiner Teams am Samstag (14.30 Uhr) am Lafferder Busch aufeinander. Darüber hinaus haben die beiden Vereine wie auch alle anderen in der Staffel 2 am Reformations-Montag jeweils ein zweites Spiel vor der Brust.

Die beiden Derbyteams

Für die Vöhrumer läuft es derzeit richtig gut – 16 Punkte holte die Arminia aus den vergangenen sieben Spielen. Und dennoch ist dem Trainer aus persönlichen Gründen etwas Bange vor dem Derby in Groß Lafferde. „Ich weiß nicht, was es ist“, erklärt Nils Könnecker. „Aber als Trainer habe ich in Groß Lafferde noch nie auch nur irgendetwas geholt – es lief immer miserabel.“ Dahingehend ist Vöhrums Coach Nils Könnecker mittlerweile regelrecht abergläubisch: „Vielleicht ist es die Luft… ich komme nicht dahinter, was es ist.“

Deshalb, und weil die Lafferder seiner Ansicht nach nun auch endlich ihre Qualität auf den Platz bringen, wäre Könnecker bei der Teutonia bereits mit einem Zähler zufrieden. „Unser Selbstvertrauen ist relativ groß, das des Gegners aber auch. Ich hätte gerne früher in Groß Lafferde gespielt“, sagt Könnecker, der in dieser Partie die größere Hürde sieht als in der am Reformationstag (14.30 Uhr) gegen den FC Heeseberg. „Das ist ein Topteam, aber zu Hause haben wir eine Chance“, erklärt der Vöhrumer Trainer, der ein Wochenende mit vier Punkten anstrebt.

Punkten wollen weiterhin auch die Groß Lafferder, wobei Trainer Oliver Hilger vor dem Derby gegen Vöhrum „noch keinen einzigen Gedanken“ an das Montagsspiel (14.30 Uhr) auswärts beim MTV Salzdahlum verschwendet. Für den Samstag erwartet Hilger eine intensive Partie gegen aggressive Vöhrumer, die einen genauen Plan verfolgen würden. Froh ist der Teutonia-Coach darum, dass sein Team mittlerweile offensichtlich verstanden habe, zu was es mit seinen Fähigkeiten imstande ist.

Hilgers Marschroute für das Duell mit der Arminia: „einfach weitermachen.“ Sein Team solle mit der gleichen Intensität zu Werke gehen wie bei den jüngsten Siegen gegen Wendezelle (2:1) und gegen Sickte (3:0). „Wir müssen die PS gegen Vöhrum alle gemeinsam auf den Platz bringen und alle die gleiche Idee verfolgen“, ist Oliver Hilger frohen Mutes.

TSV Wendezelle

Seit dem Nichtantritt des TSV beim FC Türk Gücü Helmstedt am 4. September wechseln sich beim Team von Trainer Thomas Mainka Siege und Niederlagen ab. Auf das verlorene Spiel gegen Teutonia Groß Lafferde (1:2) müsste nach dem Gesetz dieser Regel am Samstag (14.30 Uhr) beim FC Heeseberg wieder ein Sieg herausspringen.

Mit nur einem Punkt weniger bei einem Spiel Rückstand rangiert das Team aus dem Kreis Helmstedt in der Tabelle nur knapp hinter den Wendezellern. Über dem TSV hingegen steht der Montagsgegner MTV Hondelage (3.), der ab 14.30 Uhr zu Gast ist – die Wendezeller haben damit auf dem Papier das schwierigste Programm der Peiner Teams.

SV Arminia Vechelde

Seit 48 Tagen wartet die Arminia bereits auf einen Sieg, kassierte in dieser Zeit sechs Niederlagen bei 2:22 Toren. Will sich das Team von den Abstiegsrängen lösen, muss so langsam die Wende her – am besten im Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen den MTV Salzdahlum, der mit sechs Punkten mehr fünf Plätze weiter oben in der Tabelle steht. Schier unlösbar scheint die Aufgabe, die das Team von Trainer Sascha Wiegleb am Montag gestellt bekommt. Ab 14.30 Uhr ist es beim Tabellenzweiten und Aufstiegsfavoriten FC Türk Gücü Helmstedt zu Gast.

TSV Sonnenberg

Für die Sonnenberger steht das wichtigere Spiel am Samstag an. Ab 14.30 Uhr tritt der Aufsteiger bei seinem Tabellennachbarn, der SV Lauingen Bornum an. Mit einem Sieg würde sich der Aufsteiger am Gastgeber vorbeischieben. Am Montag (14.30 Uhr) empfängt die Mannschaft vom Trainer Andy Bresch den Braunschweiger Mitaufsteiger FC Rautheim, gegen den ein Punktgewinn im Bereich des möglichen liegen dürfte.

