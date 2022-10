Wenses Doppel entscheiden das Landespokalduell

Die Ersewölfe von Wacker Wense sind im Landespokal in das Achtelfinale eingezogen. In einem knappen Spiel setzten sich die Darter mit 7:5 gegen die Hornets Bornhausen durch.

Youngster legen gut los, holen aber keinen Punkt

Im Pokal müssen die Teams mit acht Spielern statt der für Ligaspiele üblichen sechs antreten. Dafür zogen die Wenser mit Dominik Hecht und Joel Pacht zwei Jugendspieler hinzu, die auch gleich als erste an die Boards traten. Pacht verpasste dabei nur knapp den ersten Einzelpunkt für Wacker. Zwar lag er zunächst 0:2 hinten, glich aber mit einer konzentrierten Leistung aus. Unter anderem gelang dem jungen Wenser eine 180. Im Entscheidungsleg unterlag er schließlich. Hecht verlor derweil mit 1:3.

Die vier folgenden Einzel von Tobias Powalka, Tom Gavenat (je 3:1), Thomas Speth und Sven Muth (je 3:2) verliefen dann mit vier Siegen ganz nach Plan. Weil aber Michael Schlimme und Andreas Hecht un­ter ihren Möglichkeiten blieben, stand es nach den Einzeln 4:4.

Ersewölfe holen die entscheidenden Punkte in den Doppeln

Dafür war in den Doppeln Verlass auf die Wenser. Schlimme machte nun an der Seite von Youngster Joel Pacht eine gute Figur (3:2) und auch Tobias Powalka und Tom Gavenat setzten sich durch (3:0). So fehlte dem Verbandsligisten nur noch ein Punkt zum Einzug in die nächste Runde. Bei Sven Muth und Thomas Speth sah es zunächst gar nicht gut aus (0:2). Doch unter anderem mit einem 160er-Finish von Speth kämpfte sich das Wacker-Duo in das Entscheidungsleg – das sie dann aber eben doch verloren.

Andreas Hecht setzt den Schlusspunkt

Nun kam es auf das Vater-Sohn-Gespann Andreas und Dominik Hecht an. „Ein gut aufgelegter Dominik zog seinen Vater gut durchs Spiel“, berichtete Papa Andreas Hecht lachend. Nachdem er im Einzel noch an den Doppelfeldern verzweifelt war, setzte er nun im Duett den Schlusspunkt, indem er die Doppel-2 traf. „In einer guten Gesamtleistung hat am Ende jeder zu diesem Endergebnis beigetragen“, lobte Hecht sein ganzes Team.

lev

