TSV Wendezelle empfängt TSV Sickte zum Nachholspiel

Die Wendezeller um ihren Kapitän Erik Plote (rechts) müssen sich gegen Sickte für ihren schwachen Auftritt in Vöhrum rehabilitieren.

Nachsitzen muss am heutigen Mittwoch der TSV Wendezelle in der Fußball-Bezirksliga 2. Zu Gast in Wendeburg ist um 19 Uhr der TSV Sickte. Der erste Anlauf vor etwas mehr als zwei Wochen, die Partie zwischen diesen beiden Teams über die Bühne zu bekommen, war gescheitert. Der Platz war seinerzeit unbespielbar.

TSV Wendezelle hat „70 schlechte Minuten“ abgeliefert

„Ich gehe davon aus, dass es dieses Mal klappt“, sagt Wendezelles Trainer Thomas Mainka, dem noch immer der jüngste Auftritt seiner Mannschaft bei Arminia Vöhrum die Zornesfalten auf die Stirn treibt. „20 gute Minuten, danach 70 schlechte Minuten“ hätten seine Jungs bei der 0:5-Niederlage am vergangenen Sonntag abgeliefert. Maika bemüht eine in solchen Fällen oft genutzte Floskel: „Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft auf diese Leistung.“

Soll heißen: Vor allem die Aggressivität in den Zweikämpfen muss zurückkehren. „In Vöhrum haben wir keine gewonnen“, stellt Mainka rückblickend fest. Und wenn seine Spieler ins direkte Duell mit einem Vöhrumer gingen, dann zumeist erst im eigenen Strafraum. Die Folge: Vöhrum erhielt noch vor der Pause zwei Strafstöße zugesprochen, beide waren drin. „Sowas darf uns nicht passieren“, sagt Mainka.

Personelle lage beim TSV ungünstig

Die personelle Lage in seinem Team beschreibt Maika mit einem Wort: „Ungünstig.“ Stammkeeper Torben Buseck fällt verletzt aus, für ihn rückt gegen die auf einem Abstiegsplatz stehenden Sickter Branko Broschinski zwischen die Pfosten. „Dazu kommen noch einige Langzeitverletzte. Wie gesagt: Die Lage ist eher ungünstig“, betont Mainka, dem zudem durch den Kopf geht, dass sich seine Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf „gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion immer schwergetan“ habe. „Wir haben gegen Kralenriede und gegen Vöhrum verloren.“ Eine Mini-Serie, die Wendezelle gegen Sickte stoppen will.

