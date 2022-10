Bornum. Die Arminen um Trainer Sascha Wiegleb kassieren bei der SV Lauingen Bornum die sechste Pleite in Folge und rutschen auf einen Abstiegsplatz ab.

Womöglich wäre das Spiel gegen Lauingen Bornum (links der Ex-Vöhrumer Johannes Weihe) anders gelaufen, wäre der Schuss von Vecheldes Adnan Boulaghmal (re.) in der 16. Minute von der Latte ins Tor gesprungen.

Fußball-Bezirksliga 2 Schwacher Auftritt stürzt Vechelde tief in die Krise

Es ist die mittlerweile sechste Niederlage in Serie: Eine äußerst schwache Bilanz für die Arminia aus Vechelde. Das 0:3 (0:0) bei der SV Lauingen Bornum offenbarte weitere Fehler und Mängel in den eigenen Reihen. Nun sind die Vechelder auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga 2 angekommen.

„Wenn man denkt, dass es nicht mehr schlimmer werden kann – genau dann kommt es noch dicker“, sagte der Vechelder Trainer Sascha Wiegleb. Die von ihm angesprochene schlimme Leistung ließ sich im ersten Durchgang noch nicht erahnen. Die Vechelder hielten das Spiel offen und Adnan Boulaghmal traf mit einem sehenswerten Schuss den Querbalken. „So einer geht in dieser Situation, in der wir uns befinden, dann halt auch nicht rein“, haderte Wiegleb.

Vecheldes Coach legt den Finger in die Wunde

Zwischen der 60. und 75. Minute folgte dann die schlechteste Phase aus Sicht der Arminen. Nach dem 1:0 durch Lauingens Bernd Mittendorf (60.) gingen die Köpfe der Vechelder runter, und sie machten zu viele Fehler. Das 2:0 der Hausherren nur zehn Minuten später sorgte für noch ernstere Mienen bei den Gästen, das 3:0 markierte schließlich die Entscheidung. „Wir müssen als Mannschaft einfach deutlich mehr investieren, so wie wir es am Anfang der Saison gemacht haben. Ansonsten wird es eine sehr schwere Zeit für uns“, ist sich Coach Wiegleb sicher.

Als kleinen Erklärungsversuch für die aktuelle Lage zieht er die mangelhafte Trainingsbeteiligung, die mit einigen Verletzten und Erkrankten einhergeht, herbei. „Ohne gutes Training keine Punkte! Wir kriegen die Abläufe momentan nicht auf den Platz, und das reicht nicht aus, um in dieser Liga gegen egal welchen Gegner Punkte zu sammeln“, legte Wiegleb den Finger in die Wunde.

Tore: 1:0, 2:0 Mittendorf (60., 70.), 3:0 Weihe (74.).

