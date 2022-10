Lethargisches Jahn-Team verliert mit 19:22

Es herrscht Ernüchterung bei den Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Im Nachholspiel bei der HSG Schaumburg Nord setzte es eine nicht einkalkulierte 19:22 (10:15)-Niederlage. Mit nun 2:4 Punkten darf der Saisonstart der Jahn-Frauen durchaus als misslungen bezeichnet werden.

Jahn-Trainer Daniel Reckel wirkte wenige Minuten nach Abpfiff der Partie in Bad Nenndorf gehörig angefressen. „So ein schlechtes Handballspiel habe ich lange nicht gesehen“, sagte der 30-Jährige. „Es gab auf beiden Seiten eine extrem hohe Fehlerzahl.“

Jahnerinnen nutzen ihre vielen Ballgewinne nicht

Dass die Quote der Patzer und Unzulänglichkeiten bei seiner Mannschaft ungewohnt hoch war, ärgerte den Trainer maßlos. „Wir hatten mindestens 15 Ballgewinne in der eigenen Abwehr – und dann kamen wir in unserem Gegenstoßverhalten einfach nicht in die Breite und ins Tempo“, sagte Reckel. Stand eine Peiner Spielerin frei, wurde sie schlichtweg nicht angespielt. „Warum auch immer“, haderte Reckel. „Aber standen drei Schaumburgerinnen um eine Spielerin von uns herum, dann haben wir versucht, sie anzuspielen“, schilderte Reckel das Fehlverhalten.

Peinerinnen laufen permanent Rückstand hinterher

Auch im Positionsspiel präsentierten sich die Peinerinnen seltsam lethargisch. „Es hatte keine die Traute, mal in die Lücken zu gehen“, erzählte der Jahn-Trainer. Dabei wirkte Schaumburgs Abwehr alles andere als sattelfest. „Wir hatten deren Schwachstellen genau ausgemacht, haben aber kein Kapital daraus geschlagen.“ Und so verwunderte es kaum, dass die Peinerinnen von der ersten bis zur letzten Minute einem Rückstand hinterherliefen. Nach 10 Minuten stand es 4:0 – ein Vorsprung, den die Gastgeberinnen ungefährdet durch die erste Halbzeit transportierten.

Eine Reaktion der Peinerinnen nach dem Seitenwechsel blieb aus. Im Gegenteil: Es wurde noch schlimmer. Binnen 90 Sekunden nach Wiederanpfiff enteilte Schaumburg von 15:10 auf 18:10. Zwar fingen sich die Jahn-Frauen in der Folgezeit zumindest defensiv, ihre Lethargie im Angriff legte die Mannschaft aber nicht mehr ab.

MTV: Kilsbach – Bührig 1, Neumann 1, Müller, Hüsing, Bartels 1, Fust, Bleyer 6, Rühling, Lächelt 2, H. Bergmann 1, Kruck 7.

Das nächste Spiel

24:27 gegen den VfL Wolfsburg, 19:22 bei der HSG Schaumburg-Nord – es läuft nicht rund bei den Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine. Viel Zeit, die jüngsten Niederlagen aufzuarbeiten, bleibt der Mannschaft nicht. Bereits an diesem Samstag (18.30 Uhr) gastiert der HV Lüneburg in der Silberkamp-Halle. „Ich erwarte eine Trotzreaktion meiner Spielerinnen“, sagt Jahn-Trainer Daniel Reckel. „Wir müssen kämpfen, unser Herz in die Hand nehmen.“

