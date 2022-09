Der MTV Stederdorf setzt seine Serie fort

Der Startschuss ist gefallen, der Auftakt gemacht: Die Oberliga-Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vikings II und die Verbandsliga-Männer des MTV Stederdorf mussten am ersten Spieltag auswärts ran – und traten die Heimreise mit unterschiedlichen Gefühlslagen an.

Oberliga Männer

SVG Lüneburg III – Vallstedt Vechelde Vikings II 3:1 (16:25, 25:22, 25:15, 25:23).

Im Aufsteigerduell in Lüneburg kamen die Gäste aus dem Peiner Südkreis glänzend aus den Startlöchern und entschieden den ersten Satz letztlich glatt für sich.

Den Auftakt in Durchgang 2 verschliefen die „Wikinger“ dafür dann komplett und nahmen bei 1:9 eine Auszeit, die Wirkung zeigte. Punkt für Punkt schlossen die Gäste auf und waren beim 18:19 wieder dran. Bis zum 21:22 blieb es eng, ehe die Hausherren im Endspurt den Deckel draufmachten und den Satzausgleich schafften.

Diesen Schwung nahmen die Lüneburger mit in Satz 3, in dem sie von Beginn an in Führung lagen und sich bei 21:12 klar abgesetzt hatten – es war die Vorentscheidung in diesem Spielabschnitt. Der vierte Durchgang ähnelte dann vom Spielverlauf her dem zweiten. Die Bundesliga-Drittvertretung lag bereits mit 16:12 und 19:13 vorne, ehe die Vallstedter eine Aufholjagd starteten und auf 22:23 verkürzten. Zur Wende und damit zum sicheren Punktgewinn reichte es aber nicht mehr: Die Gastgeber verwandelten gleich den ersten Matchball – und die mit nur acht Akteuren angereisten „Wikinger“ traten den Heimweg mit leeren Händen an.

Vikings II: Koepke, Bodenstein, Herbst, Schneider, Schulze, Loock, Reichelt, Junge.

Verbandsliga Männer

TV Bornum – MTV Stederdorf 0:3 (23:25, 19:25, 26:28).

In einem hart umkämpften Spiel konnten die Stederdorfer beim TV Bornum den ersten Sieg in der Verbandsliga einfahren. „Nach dem überraschenden Aufstieg wurde somit die Siegesserie aus der letzten Saison fortgeführt“, betonte Marcus Geckler.

Gleich vier verletzungs- und terminbedingte Absagen musste das Team um Trainer Reinhard Sauer verkraften, durfte sich dafür aber über die aushilfsweise Unterstützung durch Co-Trainer Christian Hansen sowie zwei Spieler aus der zweiten Herren freuen. „Doch auch Bornum hatte sich personell stark verändert, sodass wir keinen großen Schimmer hatten, wer uns erwarten würde“, gab Geckler zu.

Die Stederdorfer fanden nur schwer ins Spiel hinein, während Bornum stark loslegte und sich „mit gezielten Schnellangriffen und guter Blockarbeit“ einen 16:9-Vorsprung herausarbeitete. „Danach kamen wir besser ins Spiel und konnten unsere Stärken im Angriff ausspielen“, freute sich der MTV-Akteur über die erfolgreiche Aufholjagd, die mit dem knappen Satzgewinn noch gekrönt wurde.

„Im zweiten Durchgang konnten wir unsere Spielweise fortführen, die Bornumer nutzten jedoch immer wieder unseren Block für ihre Zwecke – daran müssen wir in Zukunft noch arbeiten“, konstatierte Marcus Geckler. Im Endspurt machten die Gäste aus einem 18:18 ein 24:18 und verwandelten ihren zweiten Satzball zum 25:19. Damit hatten die Stederdorfer zumindest einen Punkt bereits sicher.

Der dritte Durchgang war dann an Dramatik kaum zu überbieten, auch wenn die Konzentration auf beiden Seiten nachließ – und zahlreiche Angriffe nicht mehr im Feld landeten. „Kurz vor Schluss hatten erst wir und dann die Bornumer die Möglichkeit, den Satz für sich zu gewinnen, doch dies gelang ihnen ebenfalls nicht. Mit einem denkbar knappen 28:26 konnten wir den Satz und das Spiel entscheiden. Damit hatten wir im Vorfeld nicht gerechnet“, hob Geckler hervor.

MTV: Bartels, Metz, Sauer, F. Rosenmeier, Feder, Geckler, Zimmermann, Schlegel, T. Rosenmeier, Ott.

jne

