Teutonia will mit den Grundtugenden zum ersten Punktgewinn

Groß Lafferde. Die Groß Lafferder sind am Tabellenende zu finden, zeigten aber gegen Spitzenreiter Türk Gücü eine Steigerung. Am Mittwoch kommt der FC Wenden.

„Ich glaube, im letzten Spiel hat es bei uns Klick gemacht“, sagt Oliver Hilger, Trainer des noch punktlosen Fußball-Bezirksligisten SV Teutonia Groß Lafferde. Gegen den Ligaprimus FC Türk Gücü Helmstedt zeigte sein Team am vergangenen Wochenende trotz der 0:3-Niederlage eine gute Leistung. An diese möchten die Groß Lafferder im vorgezogenen Heimspiel am Mittwoch (19 Uhr) gegen den FC Wenden anknüpfen.

„Gegen Türk Gücü haben wir uns gut verkauft. Wir waren präsent und haben die Grundtugenden an den Tag gelegt. Jeder ist für seinen Mitspieler einen zusätzlichen Meter gelaufen und hat sich in die Bälle reingeworfen“, blickt Hilger auf den vergangenen Auftritt seiner Schützlinge zurück. „Wenn wir so weitermachen, glaube ich, dass wir auch bald die ersten Punkte holen werden und uns belohnen.“ Im Optimalfall schon am Mittwoch gegen den Tabellensiebten FC Wenden.

Dafür müssten die Teutonen allerdings die Fehlerzahl minimieren. „Uns sind bisher viel zu viele leichte Fehler passiert, und dadurch sind wir auch oft schnell in Rückstand geraten.“ Nur in zwei Partien attestierte Hilger seinen Jungs bisher einen schlechten Auftritt, „in den anderen Spielen sah es teilweise schon gut aus. Und auch die Stimmung passt, obwohl der Start so schlecht war.“

Personell sieht es beim SV indes sehr gut aus, Hilger hat alle Mann an Bord.

wit

