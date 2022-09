TSV Schwicheldt zieht weiter unaufhaltsam seine Kreise

Der TSV RW Schwicheldt untermauert seine Vormachtstellung in der Fußball-Kreisliga! Der Ligaprimus setzte sich deutlich in Bortfeld durch. Die Kellerkinder verloren derweil allesamt.

SSV Stederdorf – TSV Eixe 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Zeyda (25.), 1:1, 2:1 Wypior (29., 52.), 3:1 Voges (66.), 3:2 Zeyda (81.), 4:2 Manteufel (85.), 5:2 Ahrens (90.).

Im ersten Durchgang erlebten die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, nach dem Wechsel nutzten die Hausherren die etwas günstigere Platzseite zum Sieg aus. „Aufgrund des Wetters war es ein schwieriges Spiel, der Platz war auf der einen Seite enorm tief“, berichtete SSV-Coach Helmut Kaub. Seine Mannschaft belohnte sich für ihre kämpferische Leistung gegen Eixer, die sich allerdings auch nie hängenließen, mit dem 5:2-Erfolg. „Wir haben endlich mal die Ruhe bewahrt und verdient gewonnen.“

Fortuna Oberg – TSV Clauen/Soßmar 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Bendikat (61.), 2:0 Münstedt (72.).

Vom Anpfiff weg hatten die Hausherren das Geschehen fest im Griff und erspielten sich Chancen, nutzten diese aber wieder einmal nicht kaltschnäuzig genug aus. „Wir hätten schon viel früher mit 1:0 führen müssen“, monierte Obergs Trainer Amir Hadziavdic. Erst in der 61. Minuten brach sein Team den Bann und ließ dann schnell das zweite Tor folgen. „Wir müssen uns weiter steigern, nur dann können wir auch in der Tabelle weiter klettern.“

TSV Edemissen – Viktoria Woltwiesche 2:3 (1:2). Tore: 0:1 Woltjes (22.), 1:1 Havekost (37.), 1:2 Woltjes (43.), 2:2 Düsterhöf (63.), 2:3 Woltjes (72.).

Ein Freistoß brachte die Erlösung für Woltwiesche und die Tristesse für Edemissen. In der 72. Minute, beim Stand von 2:2, erzielte „Dreierpacker“ Sandy Woltjes den Siegtreffer. „Bis dahin waren wir die deutlich bessere Mannschaft und hätten selbst schon führen müssen“, analysierte Edemissens Trainer Dennis Angerstein. Die schlechte Chancenverwertung sei allerdings das einzige, das er seiner Mannschaft vorwerfen könne. „Wenn wir so weiterspielen, dann holen wir die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt noch, da bin ich mir sicher“, sagte Angerstein.

Marathon Peine – Arminia Vechelde II 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Rarität in der Kreisliga: Marathon und Arminias Reserve sorgten für das erste torlose Remis der Saison. „Marathon war die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen“, berichtete Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Seine Elf war zwar ebenfalls bemüht, blieb bei ihren Abschlüssen aber ungefährlich. In den letzten Zügen des Spiels ergab sich dann noch eine Möglichkeit auf einen Vechelder Sieg, doch auch dieses Mal fand der Ball nicht den Weg in den Kasten. Cornwall: „Es ist trotzdem ein glücklicher Punkt, den wir sehr gerne mitnehmen.“

SV Herta Equord – Bosporus Peine 2:6 (1:5). Tore: 0:1, 0:2 Saray (5., 8.), 1:2 Sefrin (14.), 1:3 Akkoc (27.), 1:4 Saray (33.), 1:5 Kilic (45.), 1:6 Saray (55.), 2:6 Koch (74.).

Atakan Saray war an diesem Nachmittag der überragende Mann auf dem Platz. „Wir haben ihn überhaupt nicht in den Griff bekommen und er hat das direkt mit Toren bestraft“, analysierte Equords Trainer Stephan Klemke. Schon in der Anfangsphase schoss Saray Bosporus mit zwei Treffern auf die Siegerstraße. Die Hausherren verkürzten durch einen starken Freistoß zwar kurz darauf noch mal, kassierten bis zur Pause aber noch drei weitere Gegentreffer. Am Ende stand für Equord eine deutliche 2:6-Packung zu Buche. „Bosporus hat uns mit schnellen Gegenstößen den Schneid abgekauft und verdient gewonnen“, erkannte Klemke an.

VfB Peine – TSV Dungelbeck 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Kocak (16.), 1:1 Jahns (39.), 1:2 Plate (58.), 2:2, 3:2 Capli (76., 84.).

Wichtiger Sieg für den VfB Peine, um an den Spitzenteams dranzubleiben. „Die erste Halbzeit ging klar an Dungelbeck, da kamen wir überhaupt nicht in den Rhythmus“, berichtete VfB-Coach Bünyamin Tosun. Dennoch führte sein Team bis kurz vor der Pause, schluckte dann aber doch noch das 1:1. Der VfB fand besser in die zweite Spielhälfte, kassierte dann aber das 1:2. „Davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen und haben weiter gekämpft“, so Tosun. Diesen Willen münzte der VfB in Person von Aladin Capli in zwei Treffer um und drehte so auch das Spiel. „Das war ein Kampfsieg, der uns noch mehr zusammenschweißt.“

SV Lengede II – VfL Woltorf 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Braun (3.), 0:2 Helwes (13.), 1:2 Knöfler (69.), 2:2 Kreykenbohm (87.), 2:3 n. gem. (92.).

Bittere Pleite für die „Zweite“ des SV Lengede, die über die gesamte Spielzeit unterlegen war, kurz vor Schluss durch den 2:2-Ausgleich aber doch an einem Punktgewinn schnupperte. „Wenn wir schon ein solch schmeichelhaftes Tor machen, dann müssen wir auch so clever sein, das Ergebnis ins Ziel zu bringen“, merkte ein enttäuschter SVL-Coach Andre Wrede an. In der Nachspielzeit lud seine Mannschaft durch einen Fehler im Aufbau die Gäste zum dritten Treffer ein.

TB Bortfeld – TSV RW Schwicheldt 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Bacaksiz (9., 51.), 0:3 Olbrich (68.), 0:4 Schrader (70.).

Der TSV Schwicheldt bleibt weiter das Maß der Dinge in der Kreisliga und steht nun mit acht Siegen und einem Unentschieden da. Auch in Bortfeld strauchelte der Tabellenführer nicht, da Onur Bacaksiz in der Anfangsphase den Grundstein legte und Schwicheldt im zweiten Durchgang aufdrehen und nachlegen konnte.

