Golf Carolyn Michell-Auli gelingt in Peine ein Hole-in-one

Spannende Wettkämpfe und hochklassiger Sport: Die traditionellen Clubmeisterschaften des Golf-Clubs Peine-Edemissen waren von sportlichen Bestleistungen geprägt. Der Siegerin gelang dabei am ersten Tag sogar ein seltener Kunstschlag.

Erstes Hole-in-one für Carolyn Michell-Auli

Bei den Damen fiel die Entscheidung erst am letzten Loch nach 54 Löchern. Dabei konnte sich Vorjahressiegerin Carolyn Michell-Auli knapp gegen Silke Ehlert durchsetzen, Dritte wurde Beate Kahlert. Phänomenal dabei: Michell-Auli lochte in der ersten Runde auf der Bahn 17 mit einem Schlag ein – ein sogenanntes Hole-in-one, und das erste, das ihr je gelang.

Auch Tobias Hense, Sieger bei den Herren, konnte tolle Ergebnisse erspielen. Nach Runden mit 75 und 70 Schlägen am ersten Tag gelang ihm nach einem katastrophalen Start in die Finalrunde das Kunststück, gleich zwei Eagles (zwei unter Par) zu spielen und die Runde dennoch mit even Par und 72 Schlägen zu beenden. Er gewann vor Hendrik Hentschel auf Platz zwei mit 15 Schlägen Vorsprung

Auch in den Altersklassen wurden tolle Ergebnisse erspielt und bei der Siegerehrung freuten sich Präsident Jörg Rust und Spielführer Ulrich Grünwald über die Rekordbeteiligung. Für nächstes Jahr ist eine Vierer-Meisterschaft in Planung

Ergebnisse der Clubmeisterschaften des Gofl-Clubs Peine im Überblick:

Jugend männlich:

1. Patrick Stünkel; 2. Lasse Schneidereit; 3. Louis Leon Gryglewski

Jugend weiblich:

1. Clarina Graf; 2. Mia Rambow

Junioren:

1. Carlos Filipczak; 2. Paul Hense; 3. Julian Otto

Juniorinnen:

1. Lisa Heimlich; 2. Alisa Marie Antonius

Jungsenioren:

1. Tobias Hense; 2. Nils Knoblauch; 3. Maximilian Bache

Jungseniorinnen:

1. Silke Ehlert; 2. Katrin Bugdoll

Senioren:

1. Dirk Ehlert; 2. Michael Wendt; 3. Bernd Finkbeiner

Seniorinnen:

1. Beate Kahlert; 2. Beate Hense; 3. Heidrun Brand



Super-Senioren:

1. Siegfried Lindemann; 2. Nazir Atassi; 3. Volker Eßer

Super-Seniorinnen:

1. Christel Bögeholz; 2. Irene Hauke; 3. Inge Müller.

