Wendezelle reist zu hochkarätig besetztem FC Türk Gücü

Dem Wendezeller Trainer Thomas Mainka reicht vor dem nächsten Spiel seiner TSV-Fußballer der Blick ins Internet, um zu wissen, dass es am Sonntag (15 Uhr) ei­ne äußerst schwierige Auswärtspartie beim Bezirksliga-Spitzenreiter FC Türk Gücü Helmstedt wird. Dafür hat sich der Coach bei transfermarkt.de in den Kader des Gegners eingelesen: „Was die Spieler mal für Marktwerte hatten, und wo die überall gespielt haben…“, staunt er.

Ilyas Bircan, der im Internetportal immer noch mit einem Wert von 25.000 Euro gelistet ist, erzielte in bisher vier Bezirksliga-Spielen stolze neun Treffer für die Helmstedter. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Eintracht Braunschweig und Hannover 96, spielte mit Eintracht Northeim und dem Hannoverschen SC in der Oberliga und zuletzt sogar bei Sanliurfaspor in der dritten türkischen Liga.

Die Unterschiede beginnen bei der Ausbildung

Hinzu kommt mit Mehmet-Ali Tozlu ein Akteur, der laut der Webseite einst einen Marktwert von 100.000 Euro hatte. Gleiches gilt für Adrían Goransch, der in der Saison 2020/21 sogar im Kader des mexikanischen Erstligisten CF América zu finden war und erst im Sommer von den Sportfreunden Lotte zum Bezirksligisten wechselte. „Alle im Team sind auch noch nicht wirklich alt“, weiß Thomas Mainka.

In seiner Mannschaft, die nur zwei Punkte weniger aus den ersten vier Spielen geholt hat und auf dem dritten Platz steht, sehe es ganz anders aus. „Bei uns hat kaum einer mal höher gespielt“, erklärt er – und wenn doch, dann höchstens in der Landesliga. „Die meisten von uns sind eher bei Dorfvereinen ausgebildet worden. Das ist dann schon etwas ganz anderes, man merkt den Unterschied“, sagt Mainka. Einzig Neuzugang Jannik Winkelmann, der in der Jugend bei RB Leipzig aktiv war, tritt dort ein Stück weit aus der Reihe.

Das Spiel beim Spitzenreiter wird also schwierig – hinzu kommen einige Ausfälle aufseiten des TSV, der etwa auf Erik Plote (Hochzeitsreise), Bennet Glaesmann, Justin Schellin (beide Urlaub), René Ahlers (rotgesperrt) sowie die verletzten Simon Walkemeyer, Nils Schulze und Patrick Woltmann verzichten muss. „Wir reisen wohl nur mit zwölf Leuten nach Helmstedt“, mutmaßt Wendezelles Coach vor dem nur vermeintlichen Topspiel.

