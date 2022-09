Raschid Younis (rechts) erzielte beim letzten Auswärtsspiel der Lengeder in Kästorf den entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit.

Kästorf. Fußball-Landesligist SV Lengede steht am Sonntag vor einer kniffligen Aufgabe: In Kästorf soll dennoch der fünfte Sieg im fünften Spiel her.