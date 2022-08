5:5-Torfestival! Woltwiesche holt Punkt beim VfB Peine

Zehn Tore gab es im Kreisliga-Topspiel zwischen Viktoria Woltwiesche und dem VfB Peine – am Ende teilten die beiden Bezirksliga-Absteiger die Punkte, weil die Woltwiescher ganz spät nach einem indirekten Freistoß im Sechzehner noch ausglichen.

SV Lengede II – Arminia Vechelde II 3:3 (3:1). Tore: 1:0 I. Hidir (3.), 1:1 Brendel (16.), 2:1, 3:1 Didzoleit (23., 45.+2), 3:2 Depner (83.), 3:3 Lies (90.+1).

Bis zur 60. Minute haben die Lengeder gut gespielt. „Aber wir machen leider den Elfmeter zum 4:1 nicht“, bedauerte der SVL-Trainer André Wrede. „Außerdem hatten wir drei weitere Hundertprozentige“, ärgerte er sich. So kamen die Gäste noch einmal ins Rollen, schafften den Anschluss und in der Nachspielzeit auch noch den Siegtreffer. „Am Ende ist es nicht unverdient, weil Vechelde wirklich 90 Minuten lang wollte“, berichtete Wrede nach dem ersten Punktspiel seines Teams. „Immerhin haben wir nicht verloren.“

SSV Stederdorf – TSV Edemissen 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Timpe (27.), 2:0 Steger (32.), 3:0 Timpe (45.+3, Elfmeter), 4:0 Henkel (76.).

Nach der 0:6-Packung der vergangenen Woche in Woltorf haben sich die Stederdorfer wieder aufgerappelt. „Wir haben nun genau das gemacht, was Woltorf mit uns gemacht hat“, sagte der SSV-Trainer Helmut Kaub und sprach dabei vor allem das Zweikampfverhalten an. „Wir wollten einfach unbedingt diesen Sieg“, freute er sich. So führte seine Mannschaft bereits zur Pause mit 3:0 und legte noch nach. „Wir haben von Edemissen nur Distanzschüsse zugelassen. Und mit jedem Tor wurde bei uns die Brust breiter“, erklärte Kaub, der sich über die Rückkehr des zweifachen Torschützen Kilian Timpe und von Max Dummer freute. „Sie haben uns viel Stabilität gegeben.“

Fortuna Oberg – Marathon Peine 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Grigorjan (37., Elfmeter), 1:1 Göksen (43.), 1:2 Eigentor Köhler (47.), 2:2 Wendel (49.), 3:2 Grigorjan (52.).

Fortuna-Trainer Amir Hadziavdic hatte kein gutes Spiel seiner Oberger gesehen. „Fehlpässe ohne Ende und kein gutes Zweikampfverhalten. Die haben uns andauernd im Eins-gegen-Eins ausgefummelt“, bedauerte der Trainer. So ging Aufsteiger Marathon kurz nach der Pause auch mit 2:1 in Führung, die die Fortuna aber schnell wieder umdrehte. Marathon habe von da an bis zum Schlusspfiff mehr Ballbesitz gehabt, ohne aber richtig zwingend geworden zu sein – ein Freistoß hätte den Ausgleich bringen können, klatschte aber an die Latte. Amir Hadziavdic weiß, dass das Spiel auch anders hätte ausgehen können: „Die drei Punkte nehmen wir mit, aber auf Dauer müssen wir uns unbedingt steigern.“

TSV Dungelbeck – VfL Woltorf 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Heiligentag (84.).

In der 84. Minute erlaubten sich die Dungelbecker in der Defensive einen Fehler, den Jarl Heiligentag zum Siegtreffer für seine Woltorfer nutzte. Während der VfL nach fünf Spielen auf Rang zwei steht, ist für Dungelbeck mit der vierten Niederlage der Fehlstart perfekt. „In der ersten Hälfte dominieren wir, machen aber das Tor nicht. In der zweiten Hälfte war Woltorf zwingender. Es passieren derzeit zu viele Fehler bei uns“, haderte Dungelbecks Trainer Daniel Wolff.

Bosporus Peine – RW Schwicheldt 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Schrader (38.), 0:2, 0:3 Bacaksiz (65., 85.), 0:4 Bartscht (88.).

Mit 0:4 verlor der SV Bosporus gegen den Spitzenreiter. „Wir waren zwischendurch aber nah dran am 1:1“, berichtete der Peiner Coach Hüseyin Elma. In der ersten Hälfte habe sein Team gut mitgehalten und zumindest bis zum gegnerischen Sechzehner ordentlich gespielt. „Dann sind die Chancen aber verpufft. Schwicheldts Innenverteidiger standen sehr gut“, lobte Elma. Nach dem Rückstand kurz vor der Pause drückten die Peiner nach Wiederanpfiff auf den Ausgleich, trafen aber nur den Pfosten. „Und dann kriegen wir das 0:2 – das macht dich kaputt. Die Beine werden schwer, im Kopf wird man langsamer“, bedauerte der Trainer.

SV Herta Equord – TSV Clauen/Soßmar 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Coskun (13.), 2:0 Sefrin (34.), 2:1 Druschba (90.+2). Besonderes: Gelb-Rot für Clauen/Soßmar (25.).

Die Equorder haben im Hohenhamelner Gemeindeduell den dritten Saisonsieg eingefahren. „In der ersten Hälfte waren wir das bessere Team“, sagte Herta-Trainer Stephan Klemke. „Nach der Pause hat uns dann die Überzahl gut geholfen.“ Denn bereits in der 25. Minute flog ein Clauener Spieler mit Gelb-Rot vom Platz. „Damit war deren Bank auch nicht gerade einverstanden“, bemerkte Klemke. Der Anschlusstreffer der Gäste kam dann zu spät, um noch das Remis zu schaffen.

VfB Peine – Viktoria Woltwiesche 5:5 (2:1). Tore: 0:1 Mühl (6.), 1:1 K. Driesen (10.), 2:1 Chehab (42.), 3:1 K. Driesen (49.), 3:2 Baron (57.), 4:2 Kar (65.), 4:3, 4:4 Woltjes (66., 79.), 5:4 Kar (89.), 5:5 Woltjes (90.+1).

Nach dem Schlusspfiff herrschte bei den Gästen Ekstase. „Da musste ich mich erstmal hinsetzen“, sagte Viktoria-Trainer Dennis Pasemann. Seine Mannschaft lag bereits 1:3 und 2:4 hinten, gab sich aber niemals auf. „Die Gegentore kriegen wir leider durch individuelle Fehler. Nach 60 Minuten habe ich auf Dreierkette und Doppelspitze umgestellt, um Druck auszuüben“, erklärte Pasemann, der bereits zur Pause Torjäger Sandy Woltjes gebracht hatte. Mit zwei Treffern glich der Sommerneuzugang aus. Die Peiner schienen mit ihrem Treffer zum 5:4 in der 89. Minute das letzte Wort zu haben, ehe es kurios wurde.

Nach einem „harmlosen Freistoß“ (Pasemann) begrub VfB-Keeper Abdullah Arvis den Ball unter sich. Weil es zu lange dauerte, ehe er ihn wieder ins Spiel brachte, entschied der Schiedsrichter in der Nachspielzeit auf einen indirekten Freistoß. „Den jagen wir in die Mauer, der Ball geht raus und kommt wieder rein“, berichtete Woltwiesches Coach. Letztlich war es wieder Sandy Woltjes, der goldrichtig stand – und zum 5:5 ausglich.

