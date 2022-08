Arminia Vechelde gleicht 0:2 gegen den TSV Wendezelle aus

Die Bezirksliga-Siegesserie der Fußballer des TSV Wendezelle mit drei Erfolgen am Stück ist gerissen: Das kreisinterne Duell gegen Arminia Vechelde endete nach einem harten Abnutzungskampf mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden und brachte zwei zufriedene Mannschaften hervor.

Edrisa Sanneh bringt TSV Wendezelle mit 2:0 in Führung

Die Vorzeichen waren alles andere als gut für die Hausherren – es fehlten insgesamt fast ein Dutzend Spieler. Der Start hätte dann aber vermutlich kaum besser aussehen können. Nach nur fünf Minuten kam Wendezelles Edrisa Sanneh frei zum Kopfball und beförderte den Ball in den linken Knick – da gab es nichts zu halten für Vecheldes Keeper Tim Steinert. „Das war ein richtig schönes Tor“, sagte der Wendezeller Co-Trainer Christian Kamp.

In der Folge spielten die Gastgeber ihre Erfahrung und Klasse aus, erhöhten nach einer Ecke kurz vor der Pause erneut durch Sanneh. „Uns fehlt da die Sicherheit und die Absprache in der Verteidigung. Da sind die Jungs noch etwas zu grün hinter den Ohren“, kommentierte Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb die Situation.

Von den Gästen gab es vor der Pause nur wenig Zwingendes, deshalb stellte Wiegleb ein bisschen um und erhoffte sich so mehr Offensivdrang von seinen Jungs. Dies zahlte sich bereits sieben Minuten nach Wiederanpfiff aus. Dieses Mal waren es die Vechelder, die einen Eckball vollendeten. Defensivmann Marius Giesemann sprang am höchsten und nickte das Spielgerät ein – nur noch 1:2.

Nach Platzverweis für Wendezelle schafft Vechelde den Ausgleich

Ein Knackpunkt des Spiels: Nach einer Provokation ließ sich der Wendezeller Rene Ahlers in der 60. Spielminute zu einer verbalen Entgleisung hinreißen. Diese wurde mit einer roten Karte bestraft. „Das war sicherlich unnötig“, kommentierte Co-Trainer Kamp die Szene. In der Folge waren es dann die Vechelder, die das Spiel bestimmten und aus einem Gewühl im Strafraum Kapital schlagen konnten. Adnan Boulaghmal traf sehenswert in den Winkel und glich die Partie aus. Die letzte halbe Stunde war weiterhin intensiv geführt, was vier weitere gelbe Karten belegen, aber die großen Chancen blieben nun aus.

Vechelde setzte noch den Schlussakzent, aber Daniel Bigalke vergab frei vor dem Tor. „Das wäre es natürlich gewesen, aber auch so bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, die nach dem 0:2 Moral bewiesen und die richtige Antwort gegeben hat“, so Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb. Auch in Wendezelle ist man zufrieden. „Mehr als ein Punkt war aufgrund der Personaldichte einfach nicht drin“, sagte Co-Trainer Christian Kamp.

Tore: 1:0, 2:0 Edrisa Sanneh (5., 40.), 2:1 Marius Giesemann (52.), 2:2 Adnan Boulaghmal (62.).

