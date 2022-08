SV Teutonia Groß Lafferde verliert auch drittes Saisonspiel

Henrik Mücke und Teutonia Groß Lafferde verloren in Lamme deutlich.

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde warten weiterhin auf den ersten Punkt in der neuen Saison. Bei Germania Lamme gab es nichts Zählbares zu holen, die Elf von Coach Oliver Hilger unterlag dem Landesliga-Absteiger mit 1:5 (0:2).

Groß Lafferde findet kein Mittel gegen Lammes Diagonalbälle

„Wir waren heute mit dem Kopf nicht voll auf der Höhe und dann wird es gegen einen solchen Gegner verdammt schwer“, sagte der Lafferder Trainer nach dem Abpfiff. Sein Team schaffte es im ersten Durchgang nicht, die gefährlichen Diagonalbälle des Gastgebers hinter die letzte Verteidigungskette zu unterbinden – so kreierte die Germania Chance um Chance und nutzte zwei vor der Halbzeit aus. „Das war kein guter Auftritt in den ersten 45 Minuten“, reflektierte Hilger.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Lafferder ein anderes Gesicht und kamen zunächst gut ins Spiel. Doch ein Doppelschlag der Hausherren (65./66.) machte endgültig alle Teutonia-Träume auf einen Punktgewinn zunichte. Immerhin gelang der Ehrentreffer zum 1:4

Doch es folgte sogar noch das fünfte Tor der Gastgeber – ein Geschenk der Lafferder. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Wir hatten nur wenige gute Minuten und das reicht einfach nicht“, analysierte Hilger. Nun wollen die Groß Lafferder die Fehler in Ruhe aufarbeiten. Panik aufgrund des Punktekontos schiebt bei der Teutonia derweil noch niemand.

Tore: 1:0 Ben Adam (15.), 2:0 Phil Mey (39.), 3:0 Ben Adam (65.), 4:0 Filip Schuller (66.), 4:1 Eduard Rott (85.), 5:1 Filip Schuller (90.).

lks

