1:4-Pleite macht Sonnenbergs Fehlstart perfekt

Alex Bruns (in Weiß) und der TSV Sonnenberg unterlagen den FT Braunschweig II in ihrem zweiten Saisonspiel mit 1:4.

Den Auftakt in die Fußball-Bezirksliga hat sich der Peiner Aufsteiger TSV Sonnenberg anders vorgestellt. Nach der Pleite am ersten Spieltag (0:6 gegen Salzdahlum) verloren die Sonnenberger auch bei den Freien Turnern Braunschweig II mit 1:4 (1:3) – die Niederlage wollte Trainer Andy Bresch aber nicht zu hoch bewerten.

Viele personelle Ausfälle hatte der TSV Sonnenberg auch an diesem Wochenende zu verzeichnen. „Wir können diese wichtigen Spieler nicht adäquat ersetzen“, sagte der TSV-Trainer. Dennoch startete sein Team bestens in das frühe Auswärtsspiel – Anpfiff war schließlich bereits um 11 Uhr. Und nach zehn Minuten hätte es durchaus schon 2:0 für die Sonnenberger stehen können. Hochkarätige Abschlusschancen vergab der TSV allerdings. Danach sorgten zwei individuelle Fehler in der eigenen Defensive für den 0:2-Rückstand nach gerade einmal 14 Minuten. „Wir hatten erst zwei Spiele, aber schon wird deutlich, dass Fehler in der Bezirksliga noch häufiger bestraft werden“, analysierte der Sonnenberger Trainer Andy Bresch.

Sonnenbergs Hoffnung liegt auf den Urlaubsrückkehrern

Mit einer Einzelaktion über die linke Seite brachte Frederik Falb den TSV wieder zurück ins Spiel. Doch die erhoffte Aufholjagd blieb aus und die Braunschweiger spielten ihre Stärken eiskalt aus. Es folgte das schnelle 3:1, in der 93. Minute fiel schließlich das 4:1. „Das Ergebnis ist deutlich zu hoch, denn ich finde, dass wir die deutlich bessere Mannschaft waren“, so Bresch, der Hoffnung für die kommenden Aufgaben hat. „Am nächsten Wochenende kehren einige Spieler zurück. Spätestens am 4. September können wir dann wieder aus dem Vollen schöpfen“, blickt der Sonnenberger Trainer voraus. Zunächst ist das Team am Mittwoch (19 Uhr) im Halbfinale des Härke-Pokals bei Marathon Peine gefordert.

Tore: 1:0, 2:0 Patrick Meurer (11., 14.), 2:1 Frederik Falb (21.), 3:1 Patrick Meurer (27.), 4:1 Lennart Els (90.+3).

