Platzverweis bringt Arminia Vöhrum ins Hintertreffen

Jan Tomalik und Arminia Vöhrum hatten gegen Volkmarode in Unterzahl einen schweren Stand.

Nach der deutlichen Auftaktpleite in der Bezirksliga verloren die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum gegen den Landesliga-Absteiger Germania Lamme mit 0:4 (0:2) – wobei sie rund 65 Minuten in Unterzahl agieren mussten.

„Ich habe eine starke erste Halbzeit meiner Jungs gesehen“, sagte Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Bis zur 25. Minute lieferten sich beide Teams einen harten Kampf – dann kam es zur kuriosen roten Karte. Keeper Christian Peters kam aus seinem Tor und fing einen Angriff ab. Allerdings vor dem Strafraum, woraufhin er des Platzes verwiesen wurde. Der anschließende Freistoß flatterte zum Entsetzen der Vöhrumer auch noch ins Tor. „Bitterer kann eine Sequenz echt nicht ablaufen“, sagte Könnecker.

In der zweiten Halbzeit fehlt Arminia Vöhrum die Kondition

Doch seine Jungs gaben sich nicht auf und erspielten sich kurz vor der Pause zwei Riesenchancen, die der Lammer Torhüter exzellent parierte – und dann erneut der Schock: „Quasi mit dem Pausenpfiff ging ein Gegner an drei Spielern wie an Fahnenstangen vorbei und schweißte den Ball aus 18 Metern ein. Das war überragend“, zog Könnecker seinen Hut. In Halbzeit zwei fehlte der Arminia dann die Kondition, wodurch zwei weitere Gegentreffer fielen.

Tore: 0:1 Grazian Borucki (26.), 0:2, 0:3 Filip Schuller (45., 56.), 0:4 Colin Wassaf (73.).

