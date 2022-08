Badmintonspieler aus Peine schaffen es ins Viertelfinale

Lena Moses von der SG Vechelde/Lengede überstand im Dameneinzel die erste Runde und scheiterte danach knapp am Einzug in das Viertelfinale.

Für Lena Moses von der SG Vechelde/Lengede war bei der deutschen Meisterschaft im Badminton vielleicht sogar etwas mehr drin. Im Einzel scheiterte sie knapp am Einzug ins Viertelfinale, im Doppel war gegen die gleiche Gegnerin bereits nach der ersten Runde Schluss – jeweils in drei Sätzen. Trotzdem hat die Spielerin der Südkreis-SG ihr Ziel erreicht: „Ich wollte mindestens ein Spiel gewinnen.“

Lena Moses bringt Führung gegen Höflitz nicht ins Ziel

Das gelang ihr direkt im Einzel. Mit 18:21, 21:15 und 21:17 setzte sich Lena Moses gegen Katrin Sollfrank vom DSC Kaiserberg durch, ehe sie auf Lisa Höflitz vom SV GutsMuths Jena traf. „Die hat mal eine Saison in der 1. Bundesliga gespielt“, weiß die 24-Jährige, die den ersten Satz mit 21:19 für sich entschied. „Obwohl ich da die ganze Zeit hinterhergerannt bin.“

Im zweiten Durchgang lag Lena Moses sogar über weite Strecken in Führung. „Ich habe es aber nicht ins Ziel geschafft“, haderte sie – und verlor mit 20:22. Im dritten Abschnitt erlaubte sich die SG-Spielerin schließlich zu viele Fehler und unterlag mit 13:21. „Sehr ärgerlich“, kommentierte Lena Moses. „Aber es ist schön zu sehen, dass ich da mithalten konnte.“

Im Doppel ist für die Spielerin der SG Vechelde/Lengede nach der ersten Runde Schluss

Und im Doppel stand Lena Moses erneut Lisa Höflitz gegenüber. An der Seite von Maren Völkering (PSV Bremen) traf sie auf das eingespielte Duo aus Jena. „Da hatte ich auf die kleine Revanche gehofft“, erklärte Moses. Das Spiel ging zwar über die vollen drei Sätze, für den Einzug in das Achtelfinale reichte es aber nicht. Nach 15:21 schafften Moses/Völkering zunächst den Satzausgleich (21:19), mit 12:21 schied das Duo schließlich aber aus. „Die sind danach sogar bis in das Viertelfinale gekommen. Es ist ein bisschen ärgerlich, das dann zu sehen, weil unser Spiel so knapp war“, erklärte Lena Moses, die letztlich aber zufrieden war mit ihrem Auftritt in Mülheim.

Duo des VfB/SC Peine erfolgreich

Erfolgreich unterwegs waren Lucas Gredner und Lucas Bednorsch vom VfB/SC Peine. Im Herrendoppel erreichte das Zweitliga-Duo das Viertelfinale. Obwohl die Peiner dort den ersten Satz gewannen (21:18), schieden sie gegen ihre niedriger gesetzten Gegner aus (15:21, 11:21). Auch Vereinskollege Wolf-Dieter Papendorf kam mit seinem Spielpartner Yannik Windhorst bis in die Runde der letzten Acht.

Bednorsch schaffte zudem auch im Einzel den Sprung in das Viertelfinale, während Marius Meyer von der SG Vechelde/Lengede daran deutlich scheiterte. Dafür bewies er in der ersten Runde Nervenstärke. Nach der Niederlage im ersten Satz (13:21), brachte er die beiden folgenden Durchgänge in der Verlängerung nach Hause (25:23, 22:20). Auch Yanik Zahmel, der früher für die Südkreis-SG aktiv war, setzte sich in drei Sätzen durch und schied im Achtelfinale aus (16:21, 20:22).

Das Peiner Mixed mit Lucas Gredner und Nadine Cordes musste bereits in ihrer ersten Runde, dem Achtelfinale, die Segel streichen (10:21, 18:21). Gleiches ereilte Cordes im Damendoppel. Sie unterlag deutlich ihrer früheren Teamkameradin Florentine Schöffski, die mittlerweile für den TV Refrath spielt. Schöffski erreichte im Mixed und Damendoppel das Viertelfinale, im Einzel scheiterte sie sogar erst eine Runde später.

