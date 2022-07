Bettmar. Im Finale des Vechelder Gemeindepokals treffen die Rot-Weißen aus der 2. Kreisklasse am Freitag auf den Bezirksligisten TSV Sonnenberg.

Groß Gleidingen (in Schwarz) will erneut seine Außenseiterchancen nutzen.

Fußball Groß Gleidingen will den nächsten Bezirksligisten ärgern

Dass sie in das Finale um den Vechelder Gemeindepokal einziehen würden, damit hatten die Fußballer von Rot-Weiß Groß Gleidingen nicht gerechnet. „Jetzt müssen wir unser Testspiel gegen Üfingen II verlegen“, erklärt der RW-Kapitän Kevin Ebeling lachend. Mit seinem Team aus der 2. Kreisklasse möchte er am Freitag (19 Uhr) dem Bezirksliga-Aufsteiger TSV Sonnenberg Paroli bieten. „Vielleicht klappt es ja wieder“, so Ebeling nach dem Erfolg im Elfmeterschießen gegen Arminia Vechelde.

Den Finalgegner schätzt Gleidingens Kapitän stärker ein als die Vechelder. „Fußballerisch sollten die besser sein“, glaubt er. Die Taktik seiner Mannschaft bleibe für dieses Spiel die gleiche: „Wir wollen clever verteidigen und, wenn es geht, schnell kontern.“ Dieses Vorgehen hatte zuletzt auch den Vallstedtern im Halbfinale gegen die Sonnenberger (3:6) geholfen.

Für Rot-Weiß Groß Gleidingen ist das Finale ein kleines Derby

Für Gleidingen sei die Begegnung mit dem Nachbarn „ein kleines Derby“ – gemeinsam mit der zweiten Mannschaft kicken die Rot-Weißen in der 2. Kreisklasse Süd. „Wir haben jemanden im Team, der unbedingt vor denen landen möchte“, berichtet Kevin Ebeling, der glaubt, dass es „ein cooles Spiel“ wird. Schade findet er es für das eigentlich angesetzte Testspiel mit der Reserve aus Üfingen. „Als wir letzten Sommer gegeneinander gespielt haben, mussten wir wegen eines Unwetters abbrechen – jetzt müssen wir die Partie leider absagen“, sagt Kevin Ebeling.

Die Sonnenberger hätten im Endspiel gerne den ersten von mindestens vier Vergleichen in dieser Saison mit Arminia Vechelde gehabt. So muss sich das Team nun auf einen drei Klassen tiefer spielenden Gegner einstellen. „Finale ist Finale“, sagt TSV-Coach Andy Bresch. „Wir dürfen Gleidingen nicht unterschätzen.“ Für den Trainer ist klar, dass der erste Titel der neuen Saison nach Sonnenberg gehen soll.

