Zwei Peiner Kreisduelle im Bezirkspokal ausgelost

Kreis Peine. Wipshausen empfängt Wendezelle, der TSV Sonnenberg die Arminia aus Vöhrum in der ersten Runde. Außerdem: Drei Duelle Peine vs. Salzgitter.

Der NFV-Bezirk Braunschweig hat die erste Runde im Fußball-Bezirkspokal ausgelost, mit der die neue Saison am Sonntag, 31. Juli, beginnen wird. Sicher ist bereits, dass zwei Peiner Mannschaften direkt die Segel streichen müssen, da es zwei interne Kreisduelle gibt. In den drei anderen Begegnungen mit Peiner Beteiligung treffen die Teams auf Gegner aus Salzgitter.

Nach ihrem sensationellen Erfolg im Kreispokal bleibt für den Kreisklassisten TSV Wipshausen eine Partie gegen ein Team aus einem anderen Kreis aus – die Wipshausener empfangen nämlich den TSV Wendezelle. Für das zweite Peiner Duell gastiert die Arminia aus Vöhrum bei Bezirksliga-Aufsteiger TSV Sonnenberg.

Drei Mannschaften aus Peine duellieren sich mit Vertretern aus Salzgitter

Darüber hinaus duellieren sich drei Peiner Mannschaften mit Vertretern aus dem benachbarten Salzgitter. Teutonia Groß Lafferde hat den TSV Üfingen zu Gast, der in der vergangenen Saison den SV Lengede im Achtelfinale ausgeschaltet hat. Der Landesligist tritt nun in der ersten Runde bei Fortuna Leben­stedt an und hat damit ein Nachbarschaftsduell. Auswärts müssen auch die Vechelder ran – und zwar beim VfL Salder.

Vor der Winterpause werden die Runden bis einschließlich des Achtelfinals ausgespielt. Die erste Runde ist am 31. Juli gleichzeitig der Beginn der Saison. Eineinhalb Wochen später am 10. August soll die zweite Runde steigen, die dritte folgt am 24. August. Mit den Achtelfinal-Partien am 7. September verabschiedet sich der Wettbewerb in die Winterpause, ehe es am Ostermontag (10. April 2023) weitergeht.

lev

