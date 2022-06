2:2 gegen Kästorf trübt die Lengeder Saison nicht

Lengede. Der SV Lengede schließt die Spielzeit 2021/22 in der Fußball-Landesliga auf Rang 3 mit 70 Punkten ab. Trainer Kai Olzem ist zufrieden.

Die Fußballer des SV Lengede mussten sich in ihrem abschließenden Landesliga-Spiel mit einem 2:2 (2:1)-Remis gegen den Kästorf zufrieden geben. „Das ist aber völlig egal“, sagte Trainer Kai Olzem. „Das große Ganze überragt – das war die bisher beste Landesliga-Saison des SV Lengede. Das trübt dieses Ergebnis nicht.“ Den Lengedern brachte dieses Remis den 70. Punkt der Saison ein.

In diesem zumindest in der ersten Hälfte munteren Spiel gerieten die Lengeder zunächst in Rückstand. Kästorfs Stürmer Peer-Phillip Brendler spitzelte den Ball über den heraneilenden Lengeder Keeper Patrick Makiela hinweg ins Tor (13.). Den Ausgleich erzielten die Hausherren nur sieben Minuten später ähnlich. Der SVL schickte Yannick Könnecker, der Kästorfs Torwart umkurvte und den Ball aus spitzem Winkel noch einschoss.

Der SV Lengede dreht einen 0:1-Rückstand kurz vor der Pause

Und vor der Pause drehte Lengede das Geschehen sogar noch. Die Gäste wollten in dieser Aktion in ihrem eigenen Sechzehner ein Foul gesehen haben und hörten auf zu spielen. Thorben Gerth nutzte das und schlenzte den Ball aus der Drehung zum 2:1 ins Tor (44.).

Nach der Pause hatten die Lengeder zwar noch einige offensive Vorstöße, spätestens ab der 60. Minute brachten der SVL in der gegnerischen Hälfte aber nicht mehr viel zustande. Stattdessen bekam Keeper Patrick Makiela beim Saisonabschluss noch einige Möglichkeiten, sich auszuzeichnen – dreimal war er in kurzer Zeit zur Stelle.

SV Lengede kassiert in Überzahl noch den Ausgleich

Im gesamten Spielverlauf hielten sich die Gäste daran auf, sich mit dem Schiedsrichter zu unterhalten und zu meckern. So kam auch die gelb-rote Karte in der 77. Minute zustande. Besser ins Spiel kamen die Lengeder trotz der Überzahl nicht – im Gegenteil: Der SVL kassierte sogar noch den Ausgleich. Eine Flanke des eingewechselten Niklas Vocht missglückte ein bisschen, senkte sich aber genau hinter Keeper Makiela ins lange Eck.

SV Lengede: Makiela – Bonk (61. Führmann), Kudlek, Jatta, Ibe (46. Lemke) – Vest – Younis (61. Burkutean), Beuster – Könnecker – Gerth (61. Folchmann), Netzer (80. Didzoleit).

Tore: 0:1 Peer-Phillip Brendler (13.), 1:1 Yannick Könnecker (20.), 2:1 Thorben Gerth (44.), 2:2 Niklas Vocht (83.).

