Glückliche Gesichter beim Volkslauf in Groß Lafferde

Die späteren Gewinner preschen direkt nach vorne: Thomas Piegsa (in Weiß, 195) gewann den längsten Lauf über 10.000 Meter, Dennis Lauber (in Blau, 131) den über 6000 Meter. Kurz nach dem Start liegen noch die beiden Groß Lafferder Jan Burgdorff (in Grün, 166) und Niklas Bode (dahinter) vor den beiden Siegern.

Mit 152 Starterinnen und Startern ist der Volkslauf des MTV Groß Lafferde zwar unter den Zahlen geblieben, die die Veranstaltung vor der Corona-Pandemie erreicht hatte – dem Ausrichter war es bei der Rückkehr des Events nach vier Jahren aber egal: „Mit unserem Volkslauf wollen wir drei Dinge erreichen“, erklärt der Vorsitzende Eckhardt Meyer und zählt auf: „Freude am Sport vermitteln, unseren Sportplatz in den Sommermonaten mit Leben füllen und viele Menschen zusammenbringen und ihnen einen tollen Tag ermöglichen – alles haben wir geschafft“, strahlte Meyer zufrieden.

Einigen Athleten gefiel es in der Feldmark rund um den Lafferder Busch so gut, dass sie gleich über zwei Distanzen an den Start gingen. „Bei den Männern waren einige dabei, die erst die 3.500 Meter gelaufen sind und später noch 10 Kilometer drangehängt haben“, berichtete Hauptorganisatorin Kerstin Frühling. „Einer ist sogar aus Edemissen mit dem Fahrrad gekommen, ist seine 13,5 Kilometer gelaufen, und dann wieder nach Hause geradelt“, staunte Frühling über so viel Einsatz. Doppelt unterwegs war auch Kristin Arnecke (VfL Wolfsburg), die die Damenwertung über 3.500 und über 6.000 Meter gewann.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Nora Pape, Dennis Lauber und Sven Jähner setzen sich Lokalmatadore durch

Über die längste Strecke von 10.000 Metern setzte sich bei den Damen eine Lokalmatadorin durch. Nora Pape vom MTV Groß Lafferde durchquerte neun Minuten vor der Zweitplatzierten den Zielbogen auf dem Groß Lafferder Sportplatz. Bei den Männern gewann mit Thomas Piegsa ein Athlet aus dem Kreis Hildesheim (TuS Hoheneggelsen), über die 6.000 Meter setzte sich der Bortfelder Dennis Lauber durch. Die 3.500 Meter hingegen lief ein alteingesessener Groß Lafferder am schnellsten – Sven Jähner kam nach 14 Minuten und 51 Sekunden ins Ziel.

Neben den zahlreichen einheimischen Läufern waren Athleten aus anderen Peiner Dörfern und aus Hildesheim dabei. Außerdem konnte der MTV viele Schülerinnen und Schüler der nahen IGS Lengede am Lafferder Busch begrüßen. „Auch wenn die Teilnehmerzahlen deutlich geringer als bei den letzten Volksläufen waren, sind wir mit dem diesjährigen Verlauf sehr zufrieden“, erklärte der MTV-Vorsitzende Eckhardt Meyer. „Die vielen glücklichen Gesichter von den Teilnehmern, Helfern und Zuschauern entschädigen am Ende für den großen Aufwand.“

Erschwerte Planung, Freude beim ersten Startschuss in Groß Lafferde

Und davon hatten die Verantwortlichen reichlich. Weil die Sporthalle zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war, „haben wir die Planung komplett neu begonnen“, sagte Kerstin Frühling. „Wir ließen uns auch nicht von der Absage des Woltorfer Volkslaufs aus der Ruhe bringen und waren richtig froh, als am Samstag der erste Startschuss für die mehr als 150 Laufbegeisterten fiel.“

Die Ergebnisse

300-Meter-Mini-Lauf (Gleitz Verlag), Jungen: 1. Tom Lüders, 2. Yusuf Schröder (MTV Groß Lafferde), 3. Mirko Schulz.

Mädchen: 1. Ida Doschiri (MTV Rethmar), 2. Helen Stanley, 3. Finja Jähner (MTV Lafferde).

3.500-Meter-Lauf (Schuhmacher Harms), Jungen U14:

1. Ben Bremer (Teutonia Gr. Lafferde) 15:39 Minuten, 2. Tim Arnecke (TV Kl. Ilsede) 15:46 min, 3. Paul Schoke (MTV Gr. Lafferde) 16:25 min.

Mädchen U14: 1. Jette Oehmigen (IGS Lengede) 18:36 Minuten, 2. Elisa Kratz 19:31 min, 3. Mara Guhrmann (IGS Lengede) in 19:48 min.

Jungen U18: 1. Matteo Witte (La Familia) 15:23 Minuten, 2. Daniel Jakobi 18:31 min, 3. Luca Marco Magialardo (IGS Lengede) 21:04 min.

Mädchen U18: 1. Marie Göhler (MTV Groß Lafferde) 18:13 Minuten, 2. Finja Ellguth (La Familia) 23:12 min, 3. Charlotte Witte (La Familia) 23:24 min.

Herren: 1. Sven Jähner (Sparkasse HGP) 14:51 Minuten, 2. Thomas Meyer 15:40 min, 3. Ingo Arnecke (TV Kl. Ilsede) 15,52 min.

Damen: 1. Kristin Arnecke (VfL Wolfsburg) 15:32 Minuten, 2. Christin Üstün (IGS Lengede) 18:06 min, 3. Karin Oehmigen (IGS Lengede) 18:39 min.

6.000-Meter-Lauf (Dachtechnik Wesche), Herren: 1. Dennis Lauber 23:57 Minuten, 2. Tilman Lüddeke (Torpedo Steinbrück) 29:11 min, 3. Ole Grunst (MTV Groß Lafferde) 30:24 min.

Damen: 1. Kristin Arnecke (VfL Wolfsburg) 27:11 Minuten, 2. Caroline Bouter 30:07 min, 3. Yvonne Bouter 30:41 min.

10.000-Meter-Lauf (MUCHA! Containerdienst), Herren: 1. Thomas Piegsa (TuS Hoheneggelsen) 38:20 Minuten, 2. Bartlomiej Bochniak (Eintracht Hildesheim) 38:57 min, 3. Christoph Minderlein in 40:23 min.

Damen: 1. Nora Pape (MTV Groß Lafferde) 46:55 Minuten, 2. Carolin Menn (IGS Lengede) 55:57 min, 3. Sonja Grünert 1:06:37 Stunden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de