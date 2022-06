Fans geben letzte Prozente: TSV Wipshausen holt Pokal

Mit viel Kampf, einer starken Abwehrleistung und einem Flipper-Tor haben es die Fußballer des TSV Wipshausen geschafft: Der Kreisklassist aus dem Peiner Nordkreis hat den großen Favoriten TSV Sonnenberg (Kreisliga) gestürzt und den Volksbank-BraWo-Kreispokal gewonnen. „Es war genau das Spiel, das wir machen wollten. Bei uns hat einfach alles gepasst“, freute sich Wipshausens Trainer Andreas Laurer über den 1:0 (1:0)-Erfolg. „Die Viererkette war für uns der Erfolgsgarant, die Jungs haben alles wegverteidigt. Vorne hatte Hendrik Filbrandt das Tempo und Tim Brennecke hat ihn mit Pässen gefüttert.“

Zwei Hochkaräter hat Wipshausen, eines führt zum „Glückstor“

Diese Szene kam in der ersten Hälfte genau zweimal vor. Zunächst in der 30. Minute, als Sonnenbergs Innenverteidiger Jonas Wolter einen Moment zu spät für die Abseitsfalle rausrückte und plötzlich Filbrandt und Melvin Witte alleine auf das Sonnenberger Tor zuliefen. Doch Filbrandt verstolperte den Ball und der gegnerische Keeper Christoph Horaiske packte zu. Sieben Minuten später führte der Spielzug schließlich doch noch zum Erfolg.

Hendrik Filbrandt startete wieder durch. Den erneuten Pass von Tim Brennecke fing Sonnenbergs Keeper zwar ab, sein Klärungsversuch prallte allerdings von einem seiner Verteidiger direkt wieder zurück zum eigenen Tor. Filbrandt konnte sein Glück kaum fassen, nahm den Ball an und setzte ihn vor lauter Nervosität nur knapp unter die Latte. „Das war ein Glückstor“, gab der Stürmer später zu – egal war es ihm allemal.

Favorit Sonnenberg beißt sich die Zähne aus

Die Sonnenberger hatten in dieser ersten Hälfte ebenfalls einige Angriffe. Der Kreismeister verpasste es gegen die kompakt verteidigenden Wipshausener allerdings, die eigenen Außenbahnspieler einzusetzen. Den torgefährlichen Frederik Falb auf der linken Seite bekamen die Sonnenberger zu keiner Zeit ins Spiel. Ein Kopfball von Wolter, sowie Schüsse von Marcel Ari, Alexander Bruns und Florian Falb verfehlten allesamt nur knapp das Ziel.

In der zweiten Hälfte ließen die Sonnenberger dann jegliche Zielstrebigkeit vermissen. Sie versuchten, Diagonalbälle auf die Außen zu schlagen, doch oftmals gerieten diese zu lang. Spielten die Sonnenberger flache Bälle in Richtung Sechzehner, bekamen die Wipshausener stets ein Bein dazwischen. Die waren nur einmal richtig in Not, als Kapitän Thilo Trappe einen Kopfball nach einer Ecke gerade noch so auf der Linie klärte (50. Minute) – mehr gelang dem Gegner nicht.

Die Latte steht Sonnenberg im Weg und lässt Wipshausen jubeln

Bis in die Nachspielzeit liefen die Wipshausener alle Räume zu, ihnen schien die Luft dabei nicht auszugehen. „Einigen hat man es schon angemerkt“, sagte Trainer Andreas Laurer. Doch weil die vielen Wipshausener Fans ihre Mannschaft lautstark mit ihren Liedern antrieben, machten die TSV-Akteure immer weiter. „Die Fans sind sensationell. Was die in diesem Finale gemacht haben, toppt alles. Das hat den Jungs die letzten Prozentpunkte gegeben“, hob Laurer hervor.

Ein Raunen ging noch einmal in der 87. Minute über den Dungelbecker Sportplatz: Weil alles nicht half, zog Verteidiger Jonas Wolter aus 35 Metern einfach mal ab. Wipshausens Keeper Steffen Ansorge konnte dem Ball nur hinterherschauen, bis er an die Latte klatschte. „Da zittert man natürlich noch mal“, gab Andreas Laurer zu.

Der Sonnenberger Trainer Andy Bresch zeigte sich als fairer Verlierer: „Von der Einstellung und vom Kampf her hat sich Wipshausen das verdient. Das Team war bis in die Haarspitzen motiviert. Bei uns war die Einstellung leider eine Katastrophe, wir haben den Gegner auf die leichte Schulter genommen.“

TSV Wipshausen: Ansorge – Doerger (83. Gust), Böttcher, Müller, Austen – Trappe, Witte, Reinecke, Kleeschätzky – Brennecke (74. Laurer), Filbrandt (55. Naase).

TSV Sonnenberg: Ch. Horaiske – Müller, Ari, Wolter, Seitz – Flo. Falb, Bruns (89. Steinrück) – Fr. Falb, M. Horaiske (46. Stolecki), Thomsen – Voges (46. Fiedler).

Tor: 1:0 Hendrik Filbrandt (37.).

Die Stimmen zum Spiel

Hendrik Filbrandt, Torschütze des Wipshausener Siegtreffers: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung von uns. Beim Tor wusste ich nicht, ob ich den mit dem Kopf oder dem Fuß nehmen sollte. Am Ende habe ich ihn zum Glück irgendwie ins Netz genagelt. Wir haben eine Bombentruppe und der zwölfte Mann stand heute die kompletten 98 Minuten hinter uns und hat uns gepusht. Solche Fans hat man nicht bei jeder Mannschaft.“

Thilo Trappe, Kapitän des TSV Wipshausen: „Ich habe es vorher gesagt: ,Dieses Mal sind wir dran.’ Und wir haben es geschafft. Es ist absolut der Hammer. Das war purer Kampf von uns – und das hat am Ende den Ausschlag gegeben.“

Steffen Ansorge, Torhüter des TSV Wipshausen: „Der Pokal gehört diese Nacht mir – die anderen im Team haben ja Frau oder Freundin (lacht). Sonnenberg hat vor dem Sechzehner viel hin und her geschoben, ich habe aber so viel aufs Tor bekommen wie erwartet. Das eine Ding habe ich mit Auge an die Latte geguckt.“

Florian Falb, Kapitän des TSV Sonnenberg: „Uns hat einfach der Biss gefehlt. In der Kabine gab es erst den Anschiss, dann haben wir uns gepusht. Wipshausen hat mit Mann und Maus verteidigt und wir haben einfach das vermissen lassen, was uns in den Spielen gegen Oberg so stark gemacht hat.

Friedhelm Bronn, Leiter des Spielausschusses im NFV: „Ich denke, es war ein würdiges Finale mit viel Spannung. Auch der Rahmen mit den Zuschauern hat gepasst. In der Hinsicht auch vielen Dank an den Gastgeber TSV Dungelbeck. Letztlich hat sich Wipshausen den Sieg wegen des Kampfgeistes verdient. Das Team hat alles reingeschmissen – Sonnenberg hat sich sehr schwer getan.

