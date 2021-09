Torloses Remis macht die Peiner Staffel noch enger

Flutlichtspiel in der Fußball-Bezirksliga, ein ungewöhnliches Bild. In diesem Nachholspiel konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen – daher stagnieren die Teams weiterhin in der Tabelle.

Viktoria Woltwiesche – VfB Peine 0:0 (0:0). Tore: Fehlanzeige.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es hätte ein großer Sprung für beide Mannschaften werden können. Doch der Druck lag schon vor Anpfiff beim VfB Peine. Die zu dem Zeitpunkt noch punktlosen Roten spürten einen enormen Erfolgsdruck. „Wir wollen möglichst schnell nicht mehr die einzige Mannschaft sein, die noch keine Punkte hat“, sagte VfB-Coach Bünyamin Tosun vor dem Spiel. Mit Beginn des Duells, welches vor einer Woche noch wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausfiel, zeichnete sich eine klare Marschroute ab. Der Matchplan der Hausherren war es, möglichst kompakt in der Defensive zu agieren und so zu gefährlichen Kontern zu kommen. Die Gäste aus Peine hatten so eine Menge Ballbesitz und einen klaren Plan damit. „Wir haben sowohl den Gegner, als auch den Ball über die gesamte erste Halbzeit beherrscht“, analysiert der Peiner Trainer.

Die Gäste erspielten sich so einige gute Torabschlüsse, welche jedoch nie das Ziel fanden und so die Verzweiflung des Coaches hochsteigen ließ. Schon am ersten Spieltag, bei der 0:2-Pleite gegen Groß Lafferde, versiebten die VfBler eine Menge Torchancen und verloren gegen einen tief stehenden Gegner abschließend. „Natürlich hatten wir auch die Befürchtung, dass dies in diesem Spiel erneut passieren könnte“, so Tosun. Nach einigen weiteren Chancen ging es torlos in die Kabine. Beide Trainer fanden die richtigen Worte und mussten nahezu nichts umstellen – beide Matchpläne gingen bislang voll und ganz auf: Lediglich die Treffer fehlten. Mit dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen auch sichtlich nicht. Die Peiner kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen und Woltwiesche lauerte auf Kontermöglichkeiten.

Eine bekamen sie dann auch, diese blieb aber ungenutzt. Auch der VfB bekam weitere Abschlusschancen, scheiterte aber immer wieder an sich selbst oder dem Woltwiescher Keeper. Einen Aufreger gab es in der Schlussphase, als ein klares Foulspiel im Strafraum der Gastgeber nicht mit einem Elfmeter geahndet wurde. So wurde dem VfB auch die letzte Möglichkeit auf einen Treffer genommen. Ein Punkt, mit dem man beim Tabellenschlusslicht nicht zufrieden ist. „Wir wollen immer gewinnen und das war heute auch möglich. Gegen den defensivorientierten Gegner haben wir heute zwei Punkte verloren“, ärgert sich Tosun. Durch dieses Ergebnis rückt die Peiner Staffel noch enger zusammen und Woltwiesche klettert auf den vierten Platz. Peine bleibt weiterhin Tabellenletzter, hat aber den Anschluss noch nicht verloren.

Woltwiesche: Ebeling – Herberg, Baron, Vilonin, Ben Langemann, Bremer, Dennis Peschelt, Dustin Peschelt, Mühl, Kudlek, Linger.

VfB: Arvis – Saliba, Schreiber, Förster, Chehab, Solomun, Adam, Bytyci, Cheikho, Schlote, Kar

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de