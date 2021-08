Starke erste Halbzeit legt den Grundstein zum Weiterkommen

Für den TSV Wendezelle ist noch lange nicht Schluss im Fußball-Bezirkspokal. Mit einem eindrucksvollen Sieg setzten sie sich gegen den SV Innerstetal durch. Viktoria Woltwiesche schied derweil mit einer deutlichen Klatsche aus.

SV Innerstetal – TSV Wendezelle 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Kamp (35.); 0:2 Ohmes (48.); 1:2 Rosowski (70.); 1:3 Ohmes (

Das Weiterkommen gegen den Salzgitteraner Bezirksligisten war schon vor dem Anpfiff das Ziel des TSV Wendezelle, der auf einige Stammspieler verzichten musste. „Die Spieler auf dem Platz haben es aber sehr gut gemacht“, sagt TSV-Coach Thomas Mainka. Bereits in den ersten Minuten hatten die Peiner eine Menge hochkarätiger Torchancen. In der 13. Spielminute klärten die Hausherren einen Schuss von Edrisa Sanneh auf der Linie. In der nächsten Szene setzte Christian Schwan einen Kopfball an den Pfosten. „Wir haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt“, analysiert Mainka die starke Anfangsphase. In der 35. Minute setzte sich Felix Schulz auf der rechten Seite durch und legte mustergültig auf Niclas Kamp ab, der den Ball versenkte.

Nach dem Wiederanpfiff und dem frühen 2:0 durch Benjamin Ohmes entwickelte sich ein zähes Spiel. Dies hielt bis zum 1:2 durch Luca Rosowski an – Anschließend erhöhte sich das Spielniveau wieder und auch Wendezelle fand wieder besser ins Spiel. Gegen die aufkeimende Hoffnung der Salzgitteraner traf Ohmes erneut in der Schlussphase und machte mit dem 3:1 auch den Deckel auf das Spiel. „Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir weiter sind. Die erste Halbzeit hat dabei den Grundstein gelegt“, sagt Mainka abschließend.

Wendezelle: Bronschinski – Walkemeyer, Schwan, Schulz, Balke, Ohmes, Kamp, Erich, Glaesmann, Sanneh, Schulze.

VfL Leiferde – Viktoria Woltwiesche 7:0 (5:0).

Schon vor dem Spiel stellten sich die Woltwiescher auf einen harten Brocken ein. Eine Menge verletzter und fehlender Spieler trübten die Stimmung des Peiner Bezirksligisten. Eine Mannschaft mit vier Auswechselspielern bekam die Viktoria dann aber doch zusammen. Gegen den Braunschweiger Kreisligisten war vor allem die erste Halbzeit ein absoluter Reinfall. Immer wieder schlichen sich leichte Fehler in das Woltwiescher Spiel ein, welche die Hausherren eiskalt bestraften. „Die hatten fünf Schüsse und alle waren drin. Das ist dann natürlich brutal“, sagt Coach Jerome Kuhlmann, der in diesem Spiel ein ganz anderes Gesicht seiner Mannschaft, als am vergangenen Sonntag sah.

Nach einigen Umstellungen in der Pause lief das Spiel der Peiner deutlich runder und auch die ein oder andere Torchance sprang heraus. Durch einen Strafstoß und einen weiteren späten Gegentreffer erhöhten die Gastgeber noch auf ein deutliches 7:0. Eine Packung, die man in Woltwiesche dennoch ganz gut verkraften kann. „Wir legen jetzt den vollen Fokus auf die Liga und wollen am Wochenende drei wichtige Punkte holen.“

Woltwiesche: Ebeling – O. Langemann, Vilonin, Mongiovi, Arslan, Bremer, Dennis Peschelt, Dustin Peschelt, Bürger, Kudlek, Steinert.

