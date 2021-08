SV Lengede sieht noch viel Luft nach oben

Es wurde das erwartete Spiel für den SV Lengede, der im Pokal auf tiefstehende Vöhrumer traf. Das 0:1 kurz vor und das 0:2 kurz nach der Pause waren dabei die Dosenöffner für das Weiterkommen. Arminia Vöhrum konnte hingegen wichtige Erkenntnisse vor dem Ligastart in der kommenden Woche sammeln.

Arminia Vöhrum – SV Lengede 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Boog (38.); 0:2 Younis (48.); 0:3 Ibe (79.).

Bei bester Kulisse und über 30 Grad wurde das Spiel angepfiffen. Beide Mannschaften tasteten sich in der Anfangsphase zunächst ab – Vöhrum stand tief und hatte selten den Ball. Lengede musste das Spiel machen, wusste aber nicht viel mit dem Ball anzufangen. So verliefen die ersten Minuten im Sande und die Angriffsaktionen sahen nahezu immer identisch aus. Ein Ball aus dem Mittelfeld wurde auf den Außenspieler gespielt, welcher dann mit einer Flanke den Abnehmer in der Mitte suchte. „Man hat wirklich gemerkt, dass wir personell auf dem Zahnfleisch gehen“, sagt Lengedes Trainer Kai Olzem nach dem Abpfiff. Als sich dann auch noch Kapitän Klaas Gatermann verletzte (Verdacht auf einen Bruch des Zehs) musste Lengede umstellen.

Nur knappe zehn Minuten nach dem ersten Wechsel drang Justin Folchmann in den Strafraum ein und wurde durch einen leichten Kontakt zu Fall gebracht. Keine Bedenkzeit des Schiedsrichters: Elfmeter für den SVL! Zu diesem trat Neu-Kapitän Semi Boog an, setzte den Schuss nach unten links und hatte Glück, dass der Vöhrumer Keeper nicht ein paar Zentimeter größer war – schließlich ahnte er die richtige Ecke. Mit einem 0:1 endete der erste Durchgang. „Wir haben Lengede sehr lange das Leben schwer gemacht und es brauchte einen Elfmeter, damit sie uns das erste Mal knacken konnten“, sagt Vöhrums Trainer Nils Könnecker zur SVL-Pausenführung.

Nur drei Minuten nach Wiederbeginn startete Neuzugang Raschid Younis in die Lücke zwischen der Vöhrumer Abwehr, was Folchmann bestens erkannte und eine optimale Vorlage spielte. Das Tor erzielte Younis sehenswert per Heber über den Heimtorhüter. Anschließend ging dem Spiel, auch dem heißen Wetter geschuldet, ein wenig die Luft und die Lust aus. „Irgendwie hat sich das Spiel zu einem Sommerkick entwickelt, wozu auch die defensiv eingestellten Vöhrumer beigetragen haben“, hält Olzem fest.

Seine Jungs schafften es allerdings auch nicht mehr in gute Abschlusspositionen zu kommen und schoben sich den Ball gemächlich im Mittelfeld hin und her. Endgültig setzte Neuzugang Vincent Ibe dann in der Schlussphase den Deckel auf das Spiel. Der eingewechselte Nick Henke, der sich im Zentrum wiederfand, spielte einen Pass in die Schnittstelle und setzte somit den pfeilschnellen Ibe in Szene. Dieser zog den Sprint an und überwand Hagedorn mit einem satten Schuss in die lange Ecke. 3:0 für Lengede, was zeitgleich auch der Endstand sein sollte. Vöhrum hatte im gesamten Spiel nur eine einzige Torchance und diese dann auch kurz vor Abpfiff. In der 89. Minute wurde ein Abschluss, nach einer sehenswerten Flanke, deutlich über das Tor gesetzt. Danach war Schluss. Lengede steht in der zweiten Pokalrunde und wird dort auf Arminia Vechelde treffen. „Wir sind natürlich mit dem Weiterkommen und dem Ergebnis zufrieden. Spielerisch haben wir, auch aufgrund der Personalsituation, einige Probleme momentan. Da ist noch viel Luft nach oben“, hält der Lengeder Trainer abschließend fest.

Auf Vöhrumer Seite war man mit dem Auftritt zufrieden. „Gegen Lengede zu spielen ist immer toll. Wir haben heute das Maximum rausgeholt und uns leider nicht einem Ehrentreffer belohnt. Das häte ich den Jungs wirklich gegönnt“, so Könnecker.

Vöhrum: Hagedorn – Behrens, Kaiser, Zelder, Soch, Hermanski, Schmerse, Warmbold, Tomalik, Lange, Weihe.

SV Lengede: Gürtler – Karger, Hussein, Boog, Ibe, Führmann, Folchmann, Beuster, Jatta, Younis, Gatermann.

