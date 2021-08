Ein Fehlschuss reicht zum Ausscheiden: Equord verliert packendes Pokalspiel

Den Einzug in den Bezirkspokal erreicht Herta Equord nur durch Losglück. Damit gewannen sie nämlich den Peiner Kreispokal, welcher zur Teilnahme an diesem Wettbewerb berechtigt. Vor einer tollen Kulisse schied der Peiner Kreisligist gegen einen Wolfenbütteler Bezirksligisten allerdings im Elfmeterschießen, denkbar unglücklich, aus.

SV Herta Equord – MTV Schandelah-Gardessen 5:6 (1:1; 0:0). Tore: 0:1 Petzold (63.); 1:1 Rizqi (75.).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eigentlich erwarten Außenstehende das unterklassigere Team immer etwas defensiver und tiefstehender, als der vermeintliche Favorit. Beim Duell auf dem kleinen Equorder Platz konnte jedoch kein Klassenunterschied festgestellt werden. „Wir hatten einen klaren Plan und diesen haben wir auch verfolgt“, sagt Equords Trainer Stephan Klemke. Seine Jungs spielten gute erste 45 Minuten und schleppten ein torloses 0:0 in die Kabine. „Wir waren unerwartet gut und haben Schandelah vor echte Aufgaben gestellt“, berichtet Klemke. Man habe sogar mehr Torabschlusschancen kreiert, konnte aber zunächst kein Kapital daraus schlagen.

Auch der 0:1-Rückstand brachte die Hausherren nicht aus der Spur, sondern gab den Blau-Weißen noch einen Extra-Schub. Nur knappe zehn Minuten danach wurde der Ausgleich aus dem Mittelfeld herauskombiniert. Jalal Rizqi schloss diesen mustergültigen Angriff mit einem Heber über den gegnerischen Keeper sehenswert ab. „Das hatten wir uns echt verdient, da wir ein sehr gutes Spiel gezeigt haben“, sagt Klemke. Doch in der 90. Minute ein weiterer Schockmoment: Equords Torhüter Sascha Roeseler musste zu einer Glanztat abtauchen und den Ball von der Linie kratzen. „Das hätte es sein können, da müssen wir uns bei Sascha bedanken.“

Nur wenige Sekunden später ging es ins Elfmeterschießen – eine 50:50-Entscheidung, die nicht zu Gunsten des Peiner Kreisligisten ausfallen sollte. Alle Schützen auf beiden Seiten verwandelten ihre Schüsse souverän, ehe Equords Kapitän Tim-Niklas Conrad den Ball in die Arme des Schandelah-Keepers schoss. Das bedeutete das Aus für die Pokal-Träume der Hausherren. „Ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Das war ein Top-Spiel von meinen Jungs, auf das wir nun in den kommenden Wochen aufbauen werden“, so Klemke.

Equord: Roeseler – Brandes, Marien, Schalin, Knap, Schiefelbein-Fischer, Wutschke, Klingebiel, Knauth, Conrad, Rizqi.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de